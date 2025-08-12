본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기업·CEO

HD현대, 베트남과 '조선업 협력' 논의…"50년 사업, 70년으로 연장 희망"

오지은기자

입력2025.08.12 16:11

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

김성준 HD한조양 대표, 또럼 서기장 만나
'韓-베트남 비즈니스 포럼'서 협력 성과 공유
"지속적인 투자로 상호 협력 굳건히 하겠다"

HD현대 가 해외 핵심 건조 거점인 베트남과의 조선업 협력을 한층 강화한다.


HD현대는 12일 한국을 국빈 방문한 또럼 베트남 당서기장이 주관한 기업 간담회에 참석해 조선업 협력 확대 방안을 논의했다고 밝혔다. 김성준 HD한국조선해양 대표는 이 자리에서 "베트남은 HD현대 조선 사업의 핵심축이자 최고의 사업 파트너"라며 "HD현대베트남조선에 대한 지속 투자를 통해 상호 협력관계를 굳건히 하겠다"고 말했다. 그는 또 조선소의 안정적 운영을 위해 베트남 정부에 프로젝트 기간을 현행 50년에서 70년으로 연장해 달라고 요청했다.

베트남에 위치한 HD현대베트남조선 야드 전경. HD현대는 1996년 베트남 국영공사와 합작법인 형태로 HD현대베트남조선을 설립했다. HD현대

베트남에 위치한 HD현대베트남조선 야드 전경. HD현대는 1996년 베트남 국영공사와 합작법인 형태로 HD현대베트남조선을 설립했다. HD현대

AD
원본보기 아이콘

HD한국조선해양은 이날 베트남 최대 국영 해운사인 베트남해양공사(VIMC)와 '포괄적 조선 협력에 관한 업무협약(MOU)'을 체결했다. 양측은 ▲베트남 조선업 발전 촉진 ▲VIMC 선대 확충·현대화 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.

앞서 열린 '한·베트남 비즈니스포럼'에는 양국 기업인 400여명이 참석했다. 김 대표는 한국 측 연사로 나서 조선 협력 성과와 미래 비전을 공유해 호응을 얻었다.


HD현대는 1996년 베트남 국영 공사와 합작법인 형태로 HD현대베트남조선을 설립했다. HD현대베트남조선은 국내 조선사의 첫 해외 진출 사업장이자 유일한 성공사례로 손꼽힌다. 약 100만㎡ 부지에 도크 2기, 1.3㎞ 길이 안벽, 선각·의장·도장공장 등 대규모 시설을 갖추고 동남아 최대 조선소로 자리매김했다.




오지은 기자 joy@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식품, 주주환원은 'D학점'[K푸드 G리포트] 150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1분만에 진짜 됨"…추성훈이 마시던 그 스무디, 한국서도 '대박'

"청소는커녕 사고만" '국민 이모님'의 배신, 로청 피해 급증

8월엔 팔기 바쁜 외국인들…이 종목만 사들인다

식을 줄 모르는 케데헌 열풍…'골든' 빌보드 핫100 1위

호날두, 역대급 다이아 반지로 청혼…"최대 70억 달할 듯"

대출규제 약발 다했나… 강남 매수심리 2주째 상승

최대 130년형인데…테라 사기혐의 권도형, 갑자기 유죄 인정?

새로운 이슈 보기