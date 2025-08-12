HD현대, 베트남과 '조선업 협력' 논의…"50년 사업, 70년으로 연장 희망"

김성준 HD한조양 대표, 또럼 서기장 만나

'韓-베트남 비즈니스 포럼'서 협력 성과 공유

"지속적인 투자로 상호 협력 굳건히 하겠다"

HD현대가 해외 핵심 건조 거점인 베트남과의 조선업 협력을 한층 강화한다.

HD현대는 12일 한국을 국빈 방문한 또럼 베트남 당서기장이 주관한 기업 간담회에 참석해 조선업 협력 확대 방안을 논의했다고 밝혔다. 김성준 HD한국조선해양 대표는 이 자리에서 "베트남은 HD현대 조선 사업의 핵심축이자 최고의 사업 파트너"라며 "HD현대베트남조선에 대한 지속 투자를 통해 상호 협력관계를 굳건히 하겠다"고 말했다. 그는 또 조선소의 안정적 운영을 위해 베트남 정부에 프로젝트 기간을 현행 50년에서 70년으로 연장해 달라고 요청했다.

베트남에 위치한 HD현대베트남조선 야드 전경. HD현대는 1996년 베트남 국영공사와 합작법인 형태로 HD현대베트남조선을 설립했다.

HD한국조선해양은 이날 베트남 최대 국영 해운사인 베트남해양공사(VIMC)와 '포괄적 조선 협력에 관한 업무협약(MOU)'을 체결했다. 양측은 ▲베트남 조선업 발전 촉진 ▲VIMC 선대 확충·현대화 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.

앞서 열린 '한·베트남 비즈니스포럼'에는 양국 기업인 400여명이 참석했다. 김 대표는 한국 측 연사로 나서 조선 협력 성과와 미래 비전을 공유해 호응을 얻었다.

HD현대는 1996년 베트남 국영 공사와 합작법인 형태로 HD현대베트남조선을 설립했다. HD현대베트남조선은 국내 조선사의 첫 해외 진출 사업장이자 유일한 성공사례로 손꼽힌다. 약 100만㎡ 부지에 도크 2기, 1.3㎞ 길이 안벽, 선각·의장·도장공장 등 대규모 시설을 갖추고 동남아 최대 조선소로 자리매김했다.





오지은 기자



