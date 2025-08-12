본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

국방·외교

'고구려 정통성' 선전…北, 애니 '고주몽' 50부작 완결

박지수인턴기자

입력2025.08.12 15:09

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'고구려 기풍이 김정일에 계승' 선전

북한의 역사만화영화 고주몽. 조선신보·연합뉴스

북한의 역사만화영화 고주몽. 조선신보·연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

북한이 애니메이션 고주몽을 완결하면서 자신들의 역사적 전통성 선전에 나섰다.


12일 재일본조선인총연합회 기관지 조선신보는 지난 2016년 첫 방영한 '고주몽'이 지난 2월 50부까지 제작을 마치고 현재 방영 중이라고 보도했다. 고주몽은 주인공 주몽의 아버지 해모수와 어머니 류화가 가정을 이룬 때부터 주몽이 고구려를 건국해 사망할 때까지의 역사를 다룬다.

제작사인 강철 조선4·26만화영화촬영소 단장은 조선신보에 "많은 사람이 력사(역사)만화영화 '고주몽'을 통해 천년강국 고구려를 세운 동명성왕과 고구려 건국을 전후한 시기 우리나라의 역사, 인민들의 생활 환경 등에 대한 보다 깊고 풍부한 지식을 쌓게 되었다고 소감을 피력하고 있다"라고 전했다.


북한은 1990년대 '역사 바로 세우기'를 통해 단군릉, 동명왕릉, 왕건릉을 복원해 '고조선-고구려-발해-고려-조선-북조선'으로 이어지는 체계를 세웠다. 이러한 노력은 학술 분야에서도 활발하게 이뤄졌으며, 북한의 요청으로 2004년 고구려 고분군이 유네스코 세계문화유산으로 지정됐고 2017년에는 김정은 국무위원장의 지시에 따라 '고구려총서'를 출간해 고구려 역사의 학술적 기반을 다졌다.


예술 분야에서는 애니메이션 '고주몽'을 비롯해 '소년장수', '호동왕자와 낙랑공주' 등 고구려를 배경으로 한 작품을 꾸준히 제작하고 있다. 이를 통해 무예를 중시한 고구려의 상무 기풍이 김정일 국방위원장 시대에 국방을 우선시한 선군(先軍)사상으로 계승됐다고 선전하며, 고구려의 용맹함을 현재 체제와 연결하고 있다.




박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식품, 주주환원은 'D학점'[K푸드 G리포트] 150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

대출규제 약발 다했나… 강남 매수심리 2주째 상승

최대 130년형인데…테라 사기혐의 권도형, 갑자기 유죄 인정?

식을 줄 모르는 케데헌 열풍…'골든' 빌보드 핫100 1위

호날두, 역대급 다이아 반지로 청혼…"최대 70억 달할 듯"

"남자의 돈은 필요 없지만, 돈 있는 남자는 필요해"…고소득 여성들의 속내

"청소는커녕 사고만"…'국민 이모님'의 배신, 로봇 청소기 피해 사례 급증

8월엔 팔기 바쁜 외국인들…이 종목만 사들인다

새로운 이슈 보기