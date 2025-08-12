한-베트남 비즈니스 포럼 개최…최태원 "미래산업 협력으로 위기 극복"

또 럼 서기장 "제3시장 동반 진출 환영"

양국 기업·기관 84건 업무협약 체결

디지털·첨단산업·에너지 등 협력 분야 확대





최태원 대한상공회의소 회장과 또 럼 베트남 당서기장이 양국 경제협력의 새로운 전기를 열겠다는 뜻을 밝혔다. 양국은 디지털·첨단산업, 공급망, 에너지 등 미래 성장 분야에서 전략적 동반자 관계를 강화하고 공동 대응 체계를 마련하기로 했다.

대한상의는 산업통상자원부, 주한 베트남대사관, 베트남 재무부와 함께 12일 서울 중구 롯데호텔에서 '한국-베트남 비즈니스 포럼'을 개최했다. 이번 행사는 베트남 최고지도자인 당서기장의 11년 만의 방한에 맞춰 열렸다.

행사에는 김민석 국무총리와 또 럼 서기장이 참석했으며, 최태원 회장과 응우옌 반 탕 베트남 재무부 장관이 각각 개회사와 축사를 통해 양국 기업인의 적극적인 교류와 협력을 당부했다.

최 회장은 "한국과 베트남은 보호무역주의 확산과 지정학적 갈등이라는 공통의 도전에 직면해 있다"며 "신뢰할 수 있는 파트너와의 연대를 통해 위기를 돌파하고, 디지털·첨단산업, 공급망, 에너지 분야에서 시너지를 극대화해야 한다"고 말했다.

대한상공회의소는 12일 소공동 롯데호텔에서 ‘한-베트남 비즈니스 포럼’을 개최했다. 김민석 국무총리, 최태원 대한상의 회장, 또 럼 베트남 당서기장이 주요 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 응우옌 반 탕 베트남 공산당 중앙위원 겸 재정부 장관, 응우옌 반 훙 베트남 공산당 중앙위원 겸 문화체육관광부 장관, 최영삼 주베트남 대한민국 대사, 민기 국무총리 비서실장, 이호현 산업부 2차관, 최태원 대한상의 회장, 김민석 국무총리, 또럼 베트남 당서기장, 판 반 지앙 베트남 국방부 장관, 레 화이 쭝 베트남 공산당 중앙위원회 사무국장, 부티 탕 선 베트남 부총리 겸 외교부 장관, 레 밍 환 베트남 공산당 중앙위원 겸 국회 부의장, 응우옌 홍 지옌, 베트남 공산당 중앙위원 겸 산업무역부 장관. 대한상공회의소 AD 원본보기 아이콘

응우옌 장관은 "양국은 유사한 문화를 가진 전략적 파트너"라며 "베트남 정부는 한국 기업이 베트남과 제3시장에 함께 진출하는 것을 환영하며 대규모 협력 사업에 대한 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

포럼에는 한국 측에서 박승희 삼성전자 사장, 추형욱 SK이노베이션 대표, 현신균 LG CNS 사장, 정준호 롯데쇼핑 대표 등 300여 명의 기업인과 문신학 산업부 제1차관, 최영삼 주베트남 대사가 참석했다. 베트남 측에서는 부이 타잉 썬 부총리 겸 외교부 장관, 응우옌 홍 지엔 산업무역부 장관, 레 만 홍 페트로베트남 회장, 따오 득 탕 비엣텔 회장 등 200여 명이 함께했다.

발표 세션에서는 추형욱 대표가 LNG 발전 인프라 구축과 재생에너지 활용을 통한 친환경 에너지 공급 계획을 소개했고, 김성준 HD한국조선해양 대표는 베트남 조선업 발전을 위한 시설 투자 확대를 제안했다. 베트남 측에서는 레 만 홍 회장이 에너지 협력, 쩐 바 즈엉 쯔엉하이자동차그룹(THACO) 회장이 공급망 고도화 방안을 발표했다.

이날 양국 기업·기관은 에너지, 조선, 항공, 인공지능, 첨단소재, 드론 등 다양한 분야에서 총 84건의 업무협약을 체결했다. 한국에서는 SK이노베이션 E&S, 효성중공업, KT, 한전KDN, 한국관광공사 등 47개 기업·기관이, 베트남에서는 37개 기업·기관이 참여했다.

윤철민 대한상의 국제통상본부장은 "베트남은 아세안 핵심 협력국"이라며 "2030년 교역액 1500억달러 달성을 위해 전통 제조업에서 디지털·첨단산업으로 협력 범위를 넓히는 전략이 필요하다"고 말했다.

1992년 수교 이후 양국 교역액은 5억달러에서 지난해 867억달러로 173배 이상 증가했다. 베트남은 3년 연속 한국의 3대 교역국이며, 한국은 베트남 최대 투자국으로 누적 투자액은 925억달러에 달한다. 현재 베트남에서 활동하는 한국 기업은 약 1만 곳이다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>