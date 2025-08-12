본문 바로가기
청송군, ‘우리동네나눔가게’ 광진개발 지정

영남취재본부 김철우기자

입력2025.08.12 13:53

경북 청송군 진보면사무소와 지역사회보장협의체는 12일, 지역 나눔활동에 꾸준히 참여해 온 광진개발(대표 신재철)을 '우리동네나눔가게'로 지정하고 현판을 전달했다.

청송군, 광진개발 ‘우리동네나눔가게’ 지정. 청송군 제공

'우리동네나눔가게'는 지역사회 나눔공동체 실현에 기여하며 지속적인 후원이 가능한 업체를 지역사회보장협의체 회의를 통해 발굴·선정하는 사업이다.


광진개발은 약 1000만원 상당의 가전제품을 후원했으며, 이번 지정으로 업체 홍보와 나눔문화 확산에 긍정적인 시너지 효과가 기대된다.

신재철 대표는 "지역사회에 보탬이 될 수 있어 기쁘다"며 "앞으로도 꾸준히 나눔문화 확산에 앞장서겠다"라고 말했다.


윤경희 군수는 "어려운 경제 여건 속에서도 이웃사랑을 실천해 주신 대표님께 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 나눔에 동참할 업체를 적극 발굴해 더 많은 '우리동네나눔가게'가 지역사회와 함께 성장할 수 있도록 노력하겠다"라고 전했다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
