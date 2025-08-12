본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

울진군, 의료급여수급권자 무료 일반건강검진 실시

영남취재본부 김철우기자

입력2025.08.12 13:41

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

20∼64세 홀수년도 출생자 대상

지정 의료기관에서 10종 검사

경북 울진군(군수 손병복)은 의료급여수급권자를 대상으로 무료 일반건강검진을 3개 의료기관에서 실시하고 있다.


검진대상자는 20세에서 64세까지의 의료수급권자 중 홀수년도 출생자로 448명(2025년 6월 말 기준)이며, 검진항목은 혈액검사·흉부 방사선 촬영 등 10종으로, 고혈압, 당뇨병 등 심뇌혈관질환을 조기에 발견할 수 있도록 구성됐다.

검진 결과에 따라 추가 검사나 치료가 필요한 경우, 의료기관과 연계해 지속적인 건강관리를 받을 수 있다.


울진군은 대상자에게 1:1 맞춤형 상담 전화로 일반 건강검진의 필요성과 중요성을 안내하고 있으며, 개인별 문자·우편물 발송 등으로 참여율을 높이기 위해 애쓰고 있다. 검진기관은 울진군의료원·오차드요양병원·누가의원이며, 검진받으면 소정의 기념품인 구급함을 받을 수 있다.


손병복 군수는 "이번 검진으로 만성질환을 조기에 발견해, 우리 군민이 건강수명 연장에 많은 도움이 될 것으로 기대된다"며 "검진자가 몰려 검진이 어려울 수 있으니, 가능하면 빨리 검진을 받으시길 바란다"라고 전했다.

의료급여수급권자 무료 일반건강검진 안내.

의료급여수급권자 무료 일반건강검진 안내.

AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]'20억 받고 김건희 움직였다' 의혹 김륜희 "100% 허구…일면식도 없어" [단독]'20억 받고 김건희 움직였다' 의혹 김륜희 "... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

"1000원 커피 다음은 이것"…추성훈도 반한 日편의점 인기템

호날두, 역대급 다이아 반지로 청혼…"최대 70억 달할 듯"

"주차 스티커 붙이면 찾아가서"…흉기 협박글에 아파트 '발칵'

"삼겹살 불판에 구더기 득실"…해외서 난리나더니 "한국 아니냐" 불똥

"청소는커녕 사고만"…'국민 이모님'의 배신, 로봇 청소기 피해 사례 급증

'20억 받고 김건희 움직였다' 의혹 김륜희 "100% 허구…일면식도 없어"

새로운 이슈 보기