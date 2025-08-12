세종시, 학생승마 457명 무작위 추첨 선발

오는 20일까지 신청 접수

청소년들에게 건전한 여가 활동 기회를 제공하기 위해 학생승마 지원사업 하반기 신청을 오는 20일까지 진행한다.

12일 세종시에 따르면 내달부터 올해 말까지 진행되는 학생승마체험은 장군면에 위치한 세종 스테이블 승마장, 연서면에 위치한 세종승마클럽, 소정면 원 승마클럽에서 각각 진행된다. 사업 대상은 지역 내 초·중·고등학교 재학생과 학교 밖 청소년으로, 일반승마(포니2·포니3) 과정 중 본인의 수준에 맞는 강습반을 선택할 수 있다.

승마장별 세부 일정과 강습 시간 확인 및 사업참여 신청은 한국 마사회 말산업 정보 포털 호스피아에서 하면 된다. 무작위 추첨을 통해 총 457명을 선발하며 최종 선정 결과는 오는 25일 오후 2시 이후 호스피아를 통해 발표된다.

기타 자세한 사항은 시 누리집 공지사항을 참고하거나 한국 마사회 유소년 승마지원부 또는 세종시 학생승마 담당으로 문의하면 된다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr





