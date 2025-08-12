아우디코리아, 전기 세단 A6 e트론 출시…1회 충전 주행거리 469㎞

아우디코리아가 프리미엄 순수전기 세단 '더 뉴 아우디 A6 e-트론'을 국내 공식 출시하고 판매를 시작한다고 12일 밝혔다.

아우디 A6 e-트론은 프리미엄 세그먼트 전기차 전용 PPE(Premium Platform Electric) 플랫폼을 적용한 첫 번째 세단 모델이다. 800V 전동화 아키텍처와 고효율 배터리 기술을 적용했으며, 동급 대비 최대 수준인 270㎾의 최대 충전출력으로 10~80% 충전 시 약 21분 만에 충전이 가능하다.

후륜구동 모델인 아우디 A6 e-트론 퍼포먼스는 100kWh의 배터리를 탑재해 최대출력 270kW를 발휘한다. 1회 충전 시 주행 거리가 복합기준 469km이다.

사륜구동 콰트로 기술을 적용한 고성능 모델 아우디 S6 e-트론은 최대 370kW의 합산출력을 발휘하며, 공인 주행 거리는 복합기준 440km로 책정됐다.

특히 A6 e-트론 퍼포먼스는 공기역학적 설계를 통해 아우디 역사상 최저인 0.21Cd의 공기저항계수를 실현했다. S라인 블랙 에디션부터는 폴딩 기능이 포함된 버츄얼 사이드 미러와 고해상도 터치식 OLED 디스플레이를 적용해 운전자의 사각지대를 줄이고 연비 효율을 극대화했다.

실내에는 11.9인치 버츄얼 콕핏 플러스와 14.5인치 MMI 터치 센터 디스플레이를 탑재해 직관적이고 효율적인 조작이 가능하며, 고성능 S라인부터 조수석 전용 10.9인치 디스플레이를 제공해 조수석 승객에게도 편리한 디지털 경험을 제공한다.

S라인 트림부터 속도, 교통표지판, 내비게이션을 증강현실로 표현해주는 AR 헤드업 디스플레이가 장착됐으며, 뱅앤올룹슨 3D 프리미엄 사운드 시스템도 탑재된다.

아우디 A6 e-트론은 ▲A6 e-트론 퍼포먼스 어드밴스드 ▲A6 e-트론 퍼포먼스 S라인 ▲ A6 e-트론 퍼포먼스 S라인 블랙 에디션 ▲ 아우디 S6 e-트론 총 4가지 트림으로 출시된다. 가격은 각각 9459만원, 1억210만원, 1억586만원, 1억1624만원이다(부가세 포함, 개별소비세 3.5% 기준).





