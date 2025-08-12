본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

해운대부민병원, 4주기 급성기병원 인증 획득… 환자 안전·의료 질 ‘두 마리 토끼’ 잡아

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.12 11:10

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

의료기관평가인증원 심사 통과… 2029년 8월까지 자격 유지, 전 항목 ‘상’ 등급

해운대부민병원(병원장 강대환)이 보건복지부 산하 의료기관평가 인증원이 실시한 '4주기 급성기병원 인증'에서 우수한 평가를 받아 인증을 획득했다. 이번 인증은 2029년 8월 1일까지 4년간 유지된다.


급성기병원 인증은 환자 안전과 의료 질 향상, 지속 가능한 병원 운영을 위해 4년마다 시행된다. 이번 평가에서는 △환자 안전보장 활동 △진료전달체계 △감염관리 △의약품·환자 관리 △경영·운영체계 등 전 영역을 종합 심사했다.

해운대부민병원은 환자 중심의 안전 관리 체계, 표준화된 진료 프로세스, 다학제 협진 시스템, 지속적인 교육·훈련 체계 등을 높이 평가받았다. 특히 필수 영역 평가 전 항목에서 '상' 등급을 받으며 환자 안전과 의료 서비스 품질의 우수성을 입증했다.


강대환 병원장은 "이번 인증은 모든 임직원이 환자 안전과 의료 질 향상을 위해 한마음으로 노력한 결실"이라며 "앞으로도 지역사회와 환자에게 신뢰받는 병원으로서 수준 높은 의료 서비스를 제공하겠다"고 말했다.


병원 측은 인증기준에 부합하는 환자 안전 중심의 병원 문화를 정착시키고 지속적인 의료 질 개선 활동을 통해 지역 대표 의료기관의 역할을 강화할 계획이다.

해운대부민병원.

해운대부민병원.

AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]'20억 받고 김건희 움직였다' 의혹 김륜희 "100% 허구…일면식도 없어" [단독]'20억 받고 김건희 움직였다' 의혹 김륜희 "... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

"1000원 커피 다음은 이것"…추성훈도 반한 日편의점 인기템

호날두, 역대급 다이아 반지로 청혼…"최대 70억 달할 듯"

"주차 스티커 붙이면 찾아가서"…흉기 협박글에 아파트 '발칵'

광복 80주년 백두산 답사 독려하는 北, 이유 살펴 보니

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

머스크, 도조 해체 공식화…테슬라·삼성 더 밀착할 듯

새로운 이슈 보기