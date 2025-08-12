본문 바로가기
정읍시, '학생승마 지원사업' 참가자 모집

호남취재본부 김우관기자

입력2025.08.12 10:36

26일까지 접수…무작위 추첨 370명 선정

전북 정읍시가 오는 26일까지 '2025년 학생승마 지원사업' 참여자를 모집한다.


12일 시에 따르면 이번 모집은 청소년들의 정서 함양과 건강한 여가 활동을 위해 추진됐으며, 모집 인원은 총 370명으로, 일반승마 350명과 사회공익 20명이다.

정읍시 청사 전경.정읍시 제공

정읍시 청사 전경.정읍시 제공

신청은 호스피아 누리집에서 가능하며, 선착순이 아닌 무작위 추첨 방식으로 선정한다. 추첨 결과는 오는 28일 같은 누리집에서 개별 확인할 수 있다.

승마체험은 총 10회 과정으로 이론 교육과 말과 친해지기, 말 끌기, 기초 승마 등 다양한 강습이 진행된다. 시는 일반 참가자의 본인 부담금을 기존 30%(9만6,000원)에서 20%(6만4,000원)로 낮췄다. 기초생활수급자, 차상위계층, 다문화가정 등 사회공익승마 대상자는 전액 무료로 체험할 수 있다.


체험은 다양한 승마 경험을 보유한 '웨스턴스프링스'에서 진행되며, 참가 학생들은 안전사고에 대비한 보험 가입 후 프로그램에 참여하게 된다. 실제 체험은 내달 초부터 오는 12월까지 운영될 예정이다.


신기환 축산과장은 "승마체험은 학생들에게 특별한 경험을 제공하고, 동물과의 교감을 통해 정서 안정과 사회성 발달, 자기통제력 향상 등 긍정적인 효과가 기대된다"고 말했다.




호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
