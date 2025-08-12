컴투스, 2Q 매출 1848억원…전년比 6.8% 증가

영업이익 14억원…6개 분기 연속 흑자

컴투스가 올해 2분기에도 14억원의 영업이익을 내면서 6개 분기 연속으로 흑자를 기록했다.

실적을 올해 상반기 누적으로 살펴보면 매출은 3528억원, 영업이익은 30억원이다. 상반기 매출과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 6.7%, 20% 늘었다. 올해 2분기 해외 매출 비중은 약 67%를 기록했다.

주요 작품 가운데 '서머너즈 워: 천공의 아레나'는 출시 11주년 프로모션을 통해 흥행을 이어가고 있다. 신작 추가로 포트폴리오를 확대한 야구 게임 라인업은 국내외 프로야구 시즌 개막 효과에 힘입어 높은 상승세를 보였다.

컴투스는 하반기에도 기존 작품의 성과를 이어가는 동시에 다양한 신작을 선보인다는 계획이다. 서머너즈 워는 지난 7월 말 시작한 'TEKKEN(철권) 8'과의 컬래버레이션 업데이트를 바탕으로 글로벌 팬층 확대에 나선다. 야구 게임 라인업도 포스트시즌 등 국내외 리그 일정에 맞춘 다양한 업데이트와 이벤트를 통해 최대 매출 기록을 새로 쓴다는 목표다.

지난 6월 사전 예약을 시작한 MMORPG(다중접속역할수행게임) '더 스타라이트'는 3분기 정식 출시를 앞두고 있다.

이 외에도 컴투스는 다양한 장르의 신작을 지속적으로 선보이며 라인업을 확대해 나갈 계획이다. 오는 9월 '도쿄게임쇼 2025'에서 첫 공개 예정인 '도원암귀: Crimson Inferno'와 인기 웹툰 '전지적 독자 시점', '데스티니 차일드' 등 지식재산권(IP)을 기반으로 한 작품들을 준비 중이다.

아울러 김대훤 대표가 이끄는 에이버튼의 MMORPG 기대작 '프로젝트 ES'(가칭), 캐주얼 수집형 MMORPG '프로젝트 M'(가칭), 육성 시뮬레이션 게임 '프로젝트 MAIDEN'(가칭) 등 다양한 자체 개발과 퍼블리싱 신작을 통해 글로벌 경쟁력을 더욱 강화해 나간다는 전략이다.





