서소문고가 철거…17일부터 20개 노선 우회

21일 0시부터는 11개 노선 우회

서소문고가 철거 공사가 진행되는 오는 17일부터 버스 노선 우회 운행이 시작된다.

서울시는 17일 오전 0시부터 시청에서 충정로 방향 1개 차로가 폐쇄됨에 따라 경기도 9개, 인천 11개 등 총 20개 광역버스 노선 우회가 우선적으로 시행된다고 12일 밝혔다.

경기도 9개 노선은 통일로~사직로~세종대로~새문안로 경유 등 총 4개 경로를 이용해 우회 운행한다. 인천시 11개 노선은 홍대입구역, 신촌역, 당산역 등에서 회차하는 경로로 운행한다.

서소문고가가 전면통제되는 오는 21일 0시부터는 서울시 지·간선버스, 심야버스 등 11개 노선이 우회 운행한다. 172번, 472번 등 기존에 서소문고가를 왕복으로 통과하던 5개 노선은 충정로~통일로~세종대로 등을 경유하는 경로로 우회한다. 600번, 602번 등 서소문고가를 편도로 통과하던 2개 노선은 세종대로~통일로~충정로를 이용해 우회 운행한다.

교통체계 변경 및 도로 지정체 상황에 따라 우회 시기나 노선, 경로 등은 조정될 수 있다.

서울시는 경찰정·자치구·외부 교통전문가가 참여하는 교통소통 대책 TF를 구성해 서소문고가 철거 후 교통상황이 안정될 때까지 운영한다.

여장권 서울시 교통실장은 "공사 기간 중 인근의 교통 혼잡이 예상되는 만큼 지하철 등 대체 수단 이용을 당부드린다"며 "교통 혼잡으로 인한 시민들의 불편을 줄일 수 있도록 행정력을 총동원해 대응해 나갈 것"이라고 전했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>