한국형 오펜하이머 키운다…"AI 선도 위해 4대 과기원 정책·재정 지원"

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 12일 "대한민국이 인공지능(AI) 초혁신 경제 시대를 선도하는 국가로 도약하는 과정에서 4대 과학기술원이 지역-국가-글로벌 혁신 네트워크 허브로 역할을 하기 위해 필요한 정책·재정 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

구 부총리는 이날 정부서울청사에서 한국과학기술원(KAIST)·광주과학기술원(GIST)·대구경북과학기술원(DGIST)·울산과학기술원(UNIST) 등 4대 과기원 총장, 구혁채 과학기술정보통신부 1차관이 참석한 조찬 간담회에서 "4대 과기원 간 정례 협의체를 통한 협력, 역할 분담 및 특성화"를 당부하며 이같이 언급했다.

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 12일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '4대 과학기술원 총장 간담회'에 참석해 모두발언을 하고 있다.

이번 간담회는 AI 기술을 중심으로 초혁신 경제로 전환하는 것이 우리 경제의 새로운 경제 동력 확보에 필수적이라는 인식 하에 마련됐다. 참석자들은 이 자리에서 AI 등의 활용을 통한 초혁신 경제 구현 전략과 4대 과기원의 권역별 혁신 거점 역할 등을 논의했다.

구 부총리는 추격형 경제에서 벗어나 선도형 경제로 전환하기 위해서는 초혁신 경제 생태계 구축과 기업 경쟁력 제고 등 본격적인 경제 대혁신에 전력을 다해야 한다고 강조했다. 또 4대 과기원이 우수한 연구 역량과 인프라를 바탕으로 권역별 거점으로서 핵심 역할을 해야 한다고 말했다.

구 부총리는 구체적으로 ▲지역 혁신 생태계 구심점 역할 ▲AI 기반 전환 및 고도화가 지역 전략 산업 맞춤형으로 진행될 필요성 ▲AI 기반 혁신 스타트업 발굴·육성 ▲AI 핵심 전문 인력 양성 필요성 등을 4대 과기원에 요구했다.

정부의 적극적인 지원을 기반으로 ▲대형 집단·융합 연구를 위한 4대 과기원 연계 기관전략개발단(ISD) 사업 신규 추진 ▲AI+ 과학기술 국가대표 포닥(박사후 연구원) 양성 확대 ▲조기 박사 학위 과정(11→6년)을 통한 '한국형 오펜하이머 양성' 등 4대 과기원을 활용한 혁신 생태계 구축 의지를 밝히기도 했다. 해당 사업들은 이달 발표되는 내년도 정부 예산안에 포함될 예정이다.

4대 과기원 총장들은 "과기원이 지역 혁신 생태계의 중심으로서 피지컬 AI, 에너지 등 국가 미래 전략 산업을 선도할 창의적 융합형 인재를 양성할 것"이라며 "나아가 일반 국민들의 AI 역량을 강화할 수 있도록 지원해 초혁신 경제 구현에 기여하겠다"고 했다.

구 차관은 "우리나라를 대표하는 초혁신 연구 및 핵심 인재 양성 기관으로 성장한 4대 과기원이 지역 기업, 지역 거점 대학, 지방자치단체 등과 더욱 긴밀히 협력해 가도록 과기정통부도 노력하겠다"고 말했다.





