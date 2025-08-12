"대전 찾은 LG U+ 고객, 선물 받아가세요"…소상공인 상생 프로모션

LG U+ 매장 방문하면 성심당 빵 보관 쿠폰 증정

소상공인 매장과 협업해 스탬프 투어

성심당 생귤시루·한화이글스 관람권 등 추첨

8월 한 달 동안 진행되는 프로모션 기간 대전 은행동을 방문한 고객은 성심당에서 구매한 빵을 무료로 보관할 수 있고, 지역 80여개 매장을 방문해 스탬프를 적립하면 경품을 받을 수 있다.

LG유플러스는 대전을 방문한 관광객들에게 여행 편의와 선물을 증정하는 프로모션을 진행한다고 12일 밝혔다. 대전 지역 LG유플러스 매장에서 임직원이 프로모션을 안내하고 있다. LG유플러스 제공 AD 원본보기 아이콘

우선 오는 16일까지 대전 지역 LG유플러스 매장에 방문한 뒤 친구맺기를 한 고객은 대전 지역에서 구매한 빵·케이크 등을 보관해주는 '으능이랑 성심이랑 상생센터' 4시간 무료 쿠폰을 받을 수 있다. 이 쿠폰은 LG유플러스 고객뿐 아니라 통신사 관계없이 누구나 쓸 수 있다.

대전 은행동 인근 80여곳의 소상공인과 협업한 '스탬프 투어'도 8월31일까지 진행된다. 프로모션 기간 내 '상생매장' 스티커가 부착된 소상공인 매장을 방문한 고객은 종이 스탬프를 받을 수 있다.

프로모션 기간 중 하루 3개 이상의 스탬프를 적립한 고객은 성심당 굿즈와 LG유플러스의 대표 캐릭터인 '무너 굿즈' 중 하나를 랜덤으로 받을 수 있다. 스탬프 투어 프로모션이 종료된 이후에는 참여 고객 전원을 대상으로 추첨을 통해 선정된 1명에게 프로야구 한화 이글스 홈경기 관람권 2매와 한화 이글스 굿즈 2종을 선물한다. 10명에게는 성심당 생귤시루를 증정한다.

LG유플러스는 이번 프로모션을 통해 고객들이 통신 매장을 친근하게 방문할 수 있도록 유도할 방침이다. 아울러 향후 다양한 지역에서 통신 매장, 현지 소상공인과 협업해 상생 프로모션을 추진하고 해당 지역 관광객 맞춤형 혜택을 제공할 예정이다.

김다림 LG유플러스 마케팅그룹 IMC담당은 "LG유플러스가 통신사를 넘어 차별화된 고객가치를 전달하기 위해 꾸준히 변화하고 도전하고 있다"면서 "이번 프로모션을 통해 전국 어디서든 LG유플러스 매장을 방문하면 최고의 고객 경험을 느낄 수 있었으면 좋겠다. 앞으로도 고객과 소상공인에게 도움이 되는 LG유플러스가 되기 위해 노력하겠다"고 말했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



