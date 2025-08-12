본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

중진공, 팬코와 '동반성장 네트워크론 지원' 업무협약

이서희기자

입력2025.08.12 08:04

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

올해 운영규모 1400억원

중소벤처기업진흥공단은 서울 성동구에서 패션제조기술 선도기업 팬코와 '중소기업 동반성장 네트워크론 지원을 위한 업무협약'을 맺었다고 12일 밝혔다.


중소벤처기업진흥공단 전경. 중진공

중소벤처기업진흥공단 전경. 중진공

AD
원본보기 아이콘

동반성장 네트워크론은 중진공이 지난해부터 추진 중인 사업으로, 올해 운영 규모는 1400억원이다. 중진공과 협약을 체결한 대·중견기업이 추천한 협력 수주 중소기업에 납품 발주서를 근거로 단기 생산자금을 신속 지원하는 것을 목표로 한다.

이번 협약은 K-패션 산업의 경쟁력 제고를 위한 협력 필요성에 양 사가 뜻을 모아 성사됐다. 반정식 중진공 지역혁신이사와 이광일 팬코 대표가 참석했으며, 협약식 종료 후에는 수주기업 4개 사를 대상으로 동반성장 네트워크론 등 관련 사업설명회를 진행했다.


양사는 협약을 계기로 생산자금 확보에 어려움을 겪는 협력 중소기업을 위한 단기 정책자금 지원뿐만 아니라, 우수 중소기업 추천을 통한 중진공 사업 연계 지원에도 적극적으로 협력하기로 했다.


반정식 중진공 지역혁신이사는 "글로벌 패션제조기술 선도기업인 팬코와의 이번 협약은 K-패션 중소기업과 동반성장을 이끄는 대표적인 모델이 될 것"이라며 "중진공은 앞으로도 동반성장 네트워크론을 통해 대·중소 상생협력 문화 확산과 K-패션 산업의 경쟁력 강화를 위한 지원에 앞장서겠다"고 말했다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"탕후루처럼 금방 사라질 줄 알았는데"…3년 만에 폭발 성장한 요아정 "탕후루처럼 금방 사라질 줄 알았는데"…3년 만에 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

"1000원 커피 다음은 이것"…추성훈도 반한 日편의점 인기템

휴가 썼다간 인사평가 반영…승무원들 "아파도 못 쉬어요"

김밥 세계적 인기에 물량 부족…금값 된 '김값'

유통기한 10년 비스킷·짠맛 감자칩…日 지진나면 챙겨야 할 과자

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

"저번보다 2억 올랐어요" 거래 줄어도 곳곳서 신고가…꿈틀대는 강남권 시장

새로운 이슈 보기