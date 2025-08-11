'특별사면' 조희연 "李대통령과 새 정부에 감사"

"좀 더 홀가분한 마음 갖게 돼"

광복절 특별사면 대상에 포함된 조희연 전 서울시 교육감이 "사면복권을 단행해주신 이재명 대통령과 새 정부에 감사드린다"고 밝혔다.

조 전 교육감은 11일 페이스북에 "저의 사면복권을 제 일처럼 생각하고 성원해주신 많은 분께 감사드린다"고 적었다.

이어 조 전 교육감은 "지금도 피선거권을 빼고는 시민과 국민으로서 활동하는 데 제약은 없었다"면서도 "하지만 이번 사면복권으로 좀 더 홀가분한 마음을 갖게 되는 것도 사실"이라고 했다.

그는 "이제 자유로운 몸과 정신으로 우리 사회와 교육의 미래지향적 발전을 위한 지혜를 나누기 위해 글과 책을 쓰는 일에 집중하겠다"고 전했다.

조 전 교육감은 2018년 10~12월 해직 교사 등 5명을 임용하려는 목적으로 인사권을 남용, 장학관 등에게 공개경쟁시험을 가장한 특채 절차를 진행하게 한 혐의(직권남용 권리행사방해) 등으로 기소됐다. 지난해 대법원에서 징역 1년 6개월, 집행유예 2년을 확정받으며 교육감직을 상실했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>