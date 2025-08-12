본문 바로가기
다하미커뮤니케이션즈 '스크랩마스터5', AI 기사분석 기능 탑재

입력2025.08.12 09:00

지면기사 요약,키워드 추출,감성 분석 등 자동화…홍보 업무 효율성 향상

다하미커뮤니케이션즈 '스크랩마스터5', AI 기사분석 기능 탑재
다하미커뮤니케이션즈(이하 다하미)는 12일 인공지능(AI) 기반의 기사분석 기능을 새로 탑재한 미디어 통합관리 솔루션 '스크랩마스터5'를 새로 선보인다고 밝혔다. 이번 기능 확대를 통해 '스크랩마스터5'는 보다 정교하고 효율적인 미디어 모니터링 및 분석이 가능한 차세대 플랫폼으로 한층 더 진화하게 됐다.


이번에 적용된 기능은 자연어 처리(NLP) 기술을 기반으로 한 AI 기사 요약, 핵심 키워드 자동 추출, 감성 분석 등으로 구성되어 있고, 딥러닝 기반 언어모델을 활용해 뉴스기사의 비정형 텍스트 데이터를 자동으로 구조화하고 분석함으로써, 사용자에게 문서 전체를 읽지 않고도 핵심 정보와 주요 맥락을 빠르게 파악할 수 있도록 지원한다.

이 AI 기능을 통해 사용자는 개별 기사를 일일이 정독하지 않아도 방대한 기사 내용을 빠르게 요약해 파악할 수 있어, 미디어 분석의 정확성과 속도를 동시에 향상시킬 수 있게 됐다. 따라서 보다 빠르고 정밀한 정보 해석과 전략적 의사결정이 가능해진다.


기존 '스크랩마스터5'도 기사 스크랩, 검색, 스크랩 편집, 프리미엄 통계 및 뷰어 등 다양한 미디어 관리 기능을 제공해왔으며, 여기에 AI 기사분석 기능이 더해지면서 홍보 및 커뮤니케이션 업무의 효율성과 정확도를 한층 끌어올릴 것으로 기대된다.


다하미는앞으로도 최신 인공지능(AI) 기술을 지속적으로 도입·적용함으로써, '스크랩마스터5'를 단순한 미디어 수집 도구를 넘어 보다 고도화된 지능형 미디어 분석 플랫폼으로 지속적으로 발전시켜 나갈 계획이다. 이를 통해 방대한 미디어 데이터를 보다 정교하게 분석하고, 고객에게 더욱 가치 있는 인사이트를 제공할 수 있도록 할 방침이다.

다하미는 2008년부터 한국언론진흥재단의 공식 뉴스 유통사로 지정되어 뉴스 콘텐츠 서비스를 제공해온 미디어 콘텐츠 전문기업으로 자체 개발한 AI 기반 뉴스 분석 기술과 빅데이터 기술 등을 활용해 뉴스 유통 및 분석 서비스를 고도화하고 있으며, 사용자 맞춤형 뉴스 제공부터 실시간 모니터링까지 다양한 기술 서비스를 제공한다.


대표 서비스로는'스크랩마스터 모바일 플러스' (모바일 기반 뉴스 스크랩 서비스),'클리핑온 플러스' (방송 뉴스 실시간 모니터링),'뉴스콕' (관심 뉴스 알림 서비스),'T-PAPER' (도서관 전용 디지털 신문 서비스), '뉴스뱅크' (보도사진 통합 라이브러리) 등이 있으며, 다양한 고객 니즈에 부합하는 뉴스 활용 솔루션을 지속적으로 개발하고 있다.




