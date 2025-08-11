의정부시, 2026학년도 대학입시 전략설명회 성료

강북메가스터디와 협업

교육비전·수시전략·맞춤 컨설팅 한자리

경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 9일 의정부예술의전당 대극장에서 강북메가스터디학원과 함께 개최한 '2026학년도 대학입시 전략설명회'가 관내 학생과 학부모 약 500명이 참석한 가운데 성황리에 마무리됐다고 11일 밝혔다.

김동근 시장이 지난 9일 '2026학년도 대학입시 전략설명회'에서 주요 교육정책을 발표하고 있다. 의정부시 제공

이번 설명회는 학생들의 진로·진학 선택지를 넓히고 글로벌 경쟁력을 강화하기 위해 마련됐다. 시의 교육 비전과 전략을 공유하고, 입시 전문가의 심층 수시 전략을 제공해 참석자들의 큰 호응을 얻었다.

1부에서는 김동근 시장이 ▲경기북과학고 지역인재 할당제 추진 ▲스포츠 비즈니스고 설립 계획 ▲스탠톤 대학교와의 글로벌 교육 인프라 협약 등 주요 교육정책을 직접 발표하며 시의 미래지향적 교육도시 도약 의지를 밝혔다.

2부에서는 강북메가스터디 입시 전문가가 변화하는 대입 환경에 맞춘 실질적 수시 전략을 제시했다. 참석자들은 최신 입시 동향, 과목 선택, 전형별 대비 방법 등 구체적인 정보를 안내받으며 곧바로 적용 가능한 도움을 받았다.

설명회 종료 후에는 150여 명을 대상으로 현장 1:1 수시 컨설팅을 진행했다. 학생별 성적과 진로에 맞춘 기본 입시 방향을 안내했으며, 시간상 심층 상담이 어려운 참석자 중 20명을 선정해 추후 전문가가 개인 맞춤형 심층 컨설팅을 제공할 계획이다.

이번 설명회는 정보 전달을 넘어 학생 개개인의 강점을 극대화하는 실질적 로드맵을 제시했다는 평가를 받았다. 앞으로도 시는 정시 전략 설명회 등 다양한 입시·진학 프로그램을 지속적으로 운영할 계획이다.

김동근 시장은 "교육정책은 학생들의 꿈 실현과 미래 경쟁력 확보의 밑거름"이라며 "앞으로도 학생과 학부모가 체감할 수 있는 실질적이고 지속적인 교육 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자



