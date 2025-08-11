본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

전남도, 폭염 대응 시설하우스 냉방·차광시설 지원

호남취재본부 심진석기자

입력2025.08.11 14:55

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

고온 민감 작물 피해 최소화
생산비 절감 등 3억 7천만원

전라남도는 폭염에 대응하기 위해 '시설원예 생산비 절감 지원사업'을 추진한다. 전남도 제공

전라남도는 폭염에 대응하기 위해 '시설원예 생산비 절감 지원사업'을 추진한다. 전남도 제공

AD
원본보기 아이콘

전라남도는 시설채소, 과수, 화훼 등 고온에 민감한 작물의 피해를 최소화하고 농업인의 경영을 안정시키기 위해 '시설원예 생산비 절감 지원사업'을 추진한다고 밝혔다.


폭염에 취약한 시설하우스를 대상으로 에너지 절감형 냉방시설과 온도 저감 자재를 지원하는 사업이다. 총 3억 7,000만 원의 예산을 들여 여수시 등 도내 21개 시군을 대상으로 추진한다.

지원 대상은 비닐하우스와 유리온실 등 시설하우스를 운영하는 농가로, 에너지 절감형 냉방시설 설치, 차광·차열 자재와 차광막을 지원한다.


차광막과 차열제는 시설하우스에 유입되는 태양광을 차단하고 내부 온도를 낮추는 효과가 있어 폭염에 따른 작물 생육 장애, 품질 저하, 생산량 감소 등을 예방하는 데 크게 기여한다.


유덕규 전남도 식량원예과장은 "기후변화에 따른 폭염은 일시적 현상이 아닌 농업 생산에 직접적 영향을 주는 구조적 위험 요인이 되고 있다"며 "이번 저감시설 지원을 통해 농업인의 피해를 사전에 예방하고, 여름철 안정적 작물 생산 기반을 마련토록 지속해서 지원을 확대하겠다"고 말했다.




호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"10월 역대급 황금연휴 생길까"…하지만 모두가 즐기진 못한다 "10월 역대급 황금연휴 생길까"…하지만 모두가 즐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

휴가 썼다간 인사평가 반영…승무원들 "아파도 못 쉬어요"

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

김밥 세계적 인기에 물량 부족…금값 된 '김값'

유통기한 10년 비스킷·짠맛 감자칩…日 지진나면 챙겨야 할 과자

"전기차+스포츠카 원한다면… 아이오닉6N이 정답"

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

21만원 넘어선 쌀값…정부, 비축미 3만t 푼다

새로운 이슈 보기