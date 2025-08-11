본문 바로가기
순창군, 29일까지 '취업박람회' 참여기업 모집

호남취재본부 김우관기자

입력2025.08.11 14:13

내달 19일 순창군 장애인체육관서 진행

전북 순창군이 오는 29일까지 '2025년 순창군 일 구하는 날' 취업박람회에 참여할 구인 기업을 모집한다.


11일 군에 따르면 이번 취업박람회는 지역민에게 폭넓은 취업 기회를 제공하고 기업의 인력난 해소를 지원하기 위해 추진됐다.

순창군이 오는 29일까지 '2025년 순창군 일 구하는 날' 취업박람회 참여 구인기업을 모집한다. 순창군 제공

박람회는 내달 19일 오후 2시부터 5시까지 순창군 장애인체육관에서 열릴 예정이며, 관내 및 인근 지역의 20개 구인 기업과 150명의 구직자들이 참여할 계획이다.

박람회 행사장에서는 ▲기업별 채용상담관 ▲취업지원관 ▲홍보관 ▲부대행사관이 운영되며, 참가기업은 현장에서 직접 취업 상담 및 현장 면접을 진행하고, 구직자들은 구직 등록 및 취업 지원 상담을 받을 수 있다.


참가를 희망하는 기업은 오는 29일까지 참가신청서와 사업자등록증을 가지고 군청 경제교통과 일자리창출팀에 방문하거나 이메일을 통해 신청하고, 주소지, 고용 우수기업 여부, 구인 인원수, 구인 직종 등을 종합적으로 고려해 내달 5일 최종 확정된다.


최영일 군수는 "이번 내달 19일 '순창군 일 구하는 날 '취업박람회는 기업에는 필요한 인재를, 구직자에게는 새로운 일자리를 연결해 줄 좋은 만남의 장이 될 것으로 기대한다"며 "많은 기업의 관심과 참여를 바란다"고 말했다.




호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
