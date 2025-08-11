경찰, 최동석 인사처장 '위안부 피해자 모욕' 의혹 고발인 조사

최동석 인사혁신처장을 명예훼손과 모욕 혐의로 고발한 시민단체 서민민생대책위원회 관계자가 고발인 신분으로 경찰 조사를 받았다.

서울 영등포경찰서는 11일 오전 11시께 김순환 서민위 사무총장을 고발인 신분으로 불러 조사했다고 밝혔다.

경찰은 서민위가 제출한 고발장을 토대로 1시간가량 조사를 진행했다.

김 사무총장은 "모욕죄가 친고죄이기 때문에 경찰 측에서 피해자에게도 의견을 여쭤봤으면 좋겠다고 말했다"며 "인사혁신처가 공무원의 윤리를 다루는 곳이고 인사혁신처장이 도덕성과 윤리성을 요구하는 자리이기 때문에 최 처장의 즉시 사퇴를 주장했다"고 말했다.

앞서 지난 1일 서민위는 최 처장이 2020년 5월께 윤미향 전 의원의 한국정신대문제대책협의회 후원금 횡령 의혹을 제기한 일본군 '위안부' 피해자 이용수 할머니를 향해 "문재인 정부를 흠집 내려는 X수작"이라고 말한 것은 모욕이라고 주장하며 고발했다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr



