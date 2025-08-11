본문 바로가기
무안군, '청렴직원 릴레이 시즌2' 본격 재개

호남취재본부 정승현기자

입력2025.08.11 14:20

올해 12월까지 80명 선정

무안군은 올해 상반기 성과를 바탕으로 하반기 '청렴직원 릴레이' 캠페인을 재가동한다. 무안군 제공

무안군은 올해 상반기 성과를 바탕으로 하반기 '청렴직원 릴레이' 캠페인을 재가동한다. 무안군 제공

원본보기 아이콘

전남 무안군이 올 상반기 성과를 바탕으로 하반기 '청렴직원 릴레이' 캠페인을 다시 가동한다.


군은 지난 3월부터 운영한 '청렴릴레이 가장 청렴할 것 같은 직원을 찾아라' 캠페인의 상반기 일정을 마무리하고, 8월부터 하반기 릴레이를 본격 재개했다고 11일 밝혔다.

이 캠페인은 매주 수요일 군수·부군수·기획실장 등 고위 공직자가 부서를 직접 방문해 직원들이 뽑은 청렴 직원에게 '청렴소화기'를 전달하는 방식으로 진행된다.


올 상반기에는 총 39개 부서를 순회하며 청렴 문화 확산의 기반을 다졌다. 하반기에도 모든 부서를 대상으로 다시 한 번 '청렴의 불'을 지피는 활동을 이어가며, 직원들이 스스로 참여하는 청렴 활동을 통해 조직 내 공감대와 자율 실천을 유도한다.


이광진 기획실장은 "릴레이 형식 캠페인을 통해 청렴이 지속적이고 일상적인 조직문화로 자리 잡을 수 있도록 하겠다"고 말했다.

한편 군은 올해 12월까지 총 40회, 80명의 청렴직원을 선정하고, 청렴 문화 확산을 위해 '청렴릴레이 전달식'을 꾸준히 운영할 방침이다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

