사건사고

경찰, 전광훈 '영치금 횡령' 혐의로 추가 입건

변선진기자

입력2025.08.11 12:06

경찰이 서부지법 난입 폭력 행위 지시 의혹을 받는 전광훈 사랑제일교회 목사에 대해 영치금 횡령 혐의로 추가 입건해 수사하고 있는 것으로 확인됐다.

연합뉴스

연합뉴스

서울경찰청 관계자는 11일 정례 기자간담회에서 전 목사에 대해 이달 초 영치금 횡령 혐의로 입건해 수사 중이라고 밝혔다.


경찰은 전 목사가 교회의 목적과 무관하게 영치금을 사용한 게 아닌지 들여다보고 있다. 서울경찰청 관계자는 "영치금을 유튜브에 활용해 세를 불리기 위한 활동을 위한 비용 사용된 게 아닌지에 수사 중점을 둘 예정"이라고 전했다.

앞서 경찰은 특수건조물침입·특수공무집행방해 교사 등 혐의로 지난 5일 전 목사와 사랑제일교회 등을 압수수색하며 수사를 본격화한 바 있다.


또한 경찰은 종교적 신앙심을 이용해 불법행위를 가담하도록 한 이른바 '가스라이팅' 정황도 함께 들여다보고 있다.


경찰은 압수물을 분석한 뒤 조만간 전 목사를 비롯한 주요 관련자들을 불러 조사할 예정이다.




변선진 기자 sj@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

