김건희 특검, 金 ‘구속 의견서’ 840여쪽… 부장검사 등 8명 투입

영장심사에 金 조사한 한문혁 부장검사 등 배치

심사 종료 뒤 ‘구금 장소’ 서울남부구치소로 변경 신청

윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 6일 서울 종로구 민중기 김건희 특별검사팀 사무실에 자본시장법 위반 등 혐의 피의자 신분으로 출석하고 있다.

김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)이 오는 12일 열리는 김건희 여사의 영장실질심사에 부장검사 등 8명을 투입하기로 했다.

특검팀은 11일 "김 여사의 영장실질심사에 특검보는 참석하지 않고, 한문혁 부장검사 등 8명이 참석할 예정"이라고 밝혔다. 영장심사는 오는 12일 오전 10시10분 서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사 심리로 열린다.

특검팀은 지난 7일 572쪽 분량의 구속 의견서를 법원에 제출했고 이날 오전 276쪽 분량의 의견서를 추가로 제출했다. 특검팀이 840여쪽에 달하는 의견서를 제출하는 등 김 여사의 신병을 확보하기 위해 화력을 집중하는 모양새다.

특검팀은 우선 ▲도이치모터스 주가 조작 의혹 ▲명태균씨 공천개입 의혹 ▲건진법사 부정청탁 의혹 등과 관련해 김 여사에 대한 구속영장을 청구했다.

특검팀은 김 여사를 소환해 조사하면서 ▲도이치모터스 주가조작 사실을 사전에 인지했는지 ▲2022년 대선을 앞두고 명씨로부터 무상으로 여론조사를 받는 대가로 공천에 개입했는지 ▲수천만원 상당의 다이아몬드 목걸이와 명품 가방을 받은 대가로 통일교 현안 청탁에 관여했는지 ▲나토 정상회의 순방 당시 착용한 반클리프 아펠 목걸이의 주인은 누구이고 왜 재산 신고를 하지 않았는지 등을 추궁했다.

반면 김 여사는 김 여사는 주가조작과 관련해선 "주가조작을 사전에 알지 못했고, 공모한 적도 없다"는 취지로, 공천 개입 의혹에 대해선 "명씨가 일방적으로 여론조사를 보냈고, 공천에 개입한 적이 없다"고 진술했다고 한다. 또 통일교 현안 청탁과 관련해선 "목걸이와 명품가방을 받은 적이 없다"고 해명했고 반클리프 아펠 목걸이에 대해서는 "모조품이 맞고, 모친에게 선물한 것을 다시 빌려서 착용한 것"이라고 진술한 것으로 알려졌다.

이처럼 김 여사가 기본적인 사실관계에 대해서도 신빙성이 떨어지는 진술하는 등 사실상 '모르쇠'로 일관하자, 특검팀은 우선 신병을 확보해 추가 조사를 이어가기로 했다.

아울러 특검팀은 김 여사에 대한 영장심사가 종료한 뒤, 김 여사를 유치할 장소를 서울구치소 측 요청으로 서울남부구치소로 변경하는 내용의 변경신청서도 법원에 제출했다. 현재 서울구치소에는 윤석열 전 대통령이 수감 중이다.





