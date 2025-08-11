NH證, AI 투자 에이전트 '터미널 엑스' 출시

NH투자증권은 미국 인공지능(AI) 스타트업 프로젝트 플루토(Project Pluto)와 전략적 파트너십을 맺고 AI 투자 에이전트 '터미널 엑스(Terminal X)'를 NH투자증권 모바일트레이딩시스템(MTS)을 통해 제공한다고 11일 밝혔다.

터미널X 메인 화면 AD 원본보기 아이콘

터미널 엑스는 미국 월가의 리서치 애널리스트와 기관 투자자들이 활용하는 프라이빗 데이터 및 대안 데이터들을 활용하는 AI 투자 에이전트다. AI 기반 투자 분석 플랫폼으로 수천 건의 리서치 문서, 미국 증권거래위원회(SEC) 공시, 검증된 뉴스 소스, 커뮤니티 등을 분석해 원하는 질문에 대해 신속하고 깊이 있는 답변을 제공한다. 단순 정보 검색 제공을 넘어서 해당 종목에 대한 실적 및 재무현황, 애널리스트 전망 및 목표주가, 장·단기 리스크 요인, 성장 동력과 밸류에이션, 투자권고 등의 답변을 월스트리트 수준의 데이터 기반 분석을 통해 지원한다.

NH투자증권 AI솔루션부 이상옥 PO(Project Owner)는 "터미널 엑스는 기존의 AI툴처럼 단순히 정보를 취합해 정리해주는 리서치 기능을 넘어 투자 의사결정을 위한 지식체계와 함께 직접적으로 해답을 주는 진일보한 에이전트다"라고 설명했다.

특히 터미널 엑스는 기존의 AI 플랫폼과 달리 투자 관련 실질적 질문을 던지고 해당 질문에 대한 AI의 분석 및 조언을 받을 수 있다는 특징이 있다. 가령 "테슬라 추가 매수해도 되는 시점인가?" "팔란티어 주가는 적정해?" 등의 투자자들이 궁극적으로 알고자 하는 내용에 대한 의견을 제시하면서 투자자로 하여금 자기 주도적 투자 결정을 내릴 수 있도록 돕는 차세대 투자 리서치 서비스를 제공한다.

NH투자증권은 MTS(나무, QV)를 통해 해당 서비스를 제공하며 별도의 신청 및 비용 없이 NH투자증권 고객이면 누구나 이용할 수 있다. 또한 질문에 대한 답변을 받고 에이전트를 통해서 간편주문도 가능해 고객의 편의성을 높였다.

정병석 NH투자증권 디지털플랫폼본부 상무는 "고객들이 투자에 대한 정보와 지식체계, 그리고 의사결정체계에서 우위를 가지기를 바라며 고객이 바라는 투자 성과를 이루게 하는 것이 NH투자증권 플랫폼의 목표"라면서 "고객에게 더 나은 기회를 제공할 수 있다면 협업이든 자체 개발이든 다양한 방식을 통해 공정한 경쟁 속에서 차별화된 서비스를 선보이겠다"고 말했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



