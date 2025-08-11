본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[특징주]서희건설, 김건희 특검 압수수색 소식에 8%대↓

권현지기자

입력2025.08.11 09:43

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서희건설 주가가 11일 장 초반 급락 중이다. 김건희 특별검사팀의 압수수색 소식에 투자심리가 위축된 것으로 보인다.


이날 오전 9시 23분 기준 코스닥 시장에서 서희건설 주식은 전 거래일 대비 8.62% 빠진 1600원에 거래되고 있다. 1630원으로 출발한 주가는 장중 한때 1547원까지 밀리기도 했다.

김건희 여사 의혹을 수사하는 민중기 특검팀은 이날 서희건설에 대한 압수수색에 착수했다고 밝혔다. 서희건설 측이 김 여사에게 고가 목걸이를 선물하면서 인사 청탁을 했을 가능성이　있다고 의심하는 것으로 전해졌다.


이 목걸이는 김 여사가 2022년 6월 북대서양조약기구(NATO·나토) 회의 참석차 해외 순방길에 올랐을 때 착용한 반클리프 아펠 제품이다. 특검팀은 서희건설 회장의 측근이 2022년 3월 9일 대선 직후 이 목걸이와 같은 모델 제품을 구매한 기록을 확보한 것으로 알려졌다. 또 서희건설 회장의 사위가 윤석열 전 대통령 부부의 순방 직전인 2022년 6월 국무총리 비서실장으로 임명된 사실을 파악했다.

[특징주]서희건설, 김건희 특검 압수수색 소식에 8%대↓
AD
원본보기 아이콘




권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"색상 상관 없어요, 99만원에 구해요"…'품절대란' 부른 '90년대 대유행템' "색상 상관 없어요, 99만원에 구해요"…'품절대란'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"김주애, 北 통치 첫 여성될 것"…NYT, 김정은 후계자 만드는 법 집중조명

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

5000원 주고 사먹던 소금빵… "집에선 2000원이면 돼"

"한국인 매일 먹는 건데?"…암·혈압·당뇨 다 잡는다는 '이것'

"아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 세계 1위 찍었다

21만원 넘어선 쌀값…정부, 비축미 3만t 푼다

아파도 못 쉬고, 벌점 받는 승무원…고용부 행정지도 예고

새로운 이슈 보기