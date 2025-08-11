관망세 짙은 코스피…장초반 3210대서 등락

美 물가지표 발표 앞두고 눈치보기

이번 주 미국 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI) 등 주요 물가지표 발표를 앞두고 국내 증시에 관망세가 나타나고 있다. 해당 지표 발표 이후 연방공개시장위원회(FOMC)를 통해 향후 미국 기준금리 향방이 결정되기 때문으로 풀이된다.

11일 코스피는 전 거래일 대비 0.33% 오른 3220.72로 개장했다. 이후 3210대를 오가며 보합권에 머무르고 있다.

투자주체별로는 외국인만 1289억원어치를 순매수하고 있다. 개인과 기관은 각각 947억원, 282억원을 순매도했다.

코스닥도 전 거래일보다 0.15% 오른 810.51로 약보합 출발했다. 이후 등락을 810 내외를 오가고 있다.

하락한 업종이 더 많았다. 증권(-2.73%), 음식료·담배(-1.20%), 운송장비·부품(-0.88%), 건설(-0.82%), 운송·창고(-0.83%) 등의 순서로 낙폭이 컸다. 반면 기계·장비(2.54%), 금속(1.07%) 등은 올랐다.

시가총액 상위 10위 종목은 대부분 상승세다. 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 69,100 전일대비 2,700 등락률 +4.07% 거래량 7,140,249 전일가 66,400 2025.08.11 10:05 기준 관련기사 실적 좋고 수급도 좋다! 조선, 방산株 하반기 주도주로 뜰까코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합 전 종목 시세 보기 close 의 경우 4.3%로 가장 상승 폭이 컸다. 이어 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 265,000 전일대비 8,500 등락률 +3.31% 거래량 706,381 전일가 256,500 2025.08.11 10:05 기준 관련기사 외인·기관 매도에 코스피 하락 마감…3200선은 지켜스탁론 선택지 넓어진다...연 4%대 최저금리 상품에 DSR 미적용 상품까지!코스피, 약보합 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세 전 종목 시세 보기 close (2.5%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 382,500 전일대비 4,000 등락률 +1.06% 거래량 119,054 전일가 378,500 2025.08.11 10:05 기준 관련기사 GM, 중국산 LFP 배터리 사용…자체 생산 전 '일시적 선택'코스피, 약보합 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세LG화학, 2분기 실적 반등했지만…석화 부진은 '계속' 전 종목 시세 보기 close (1.5%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,028,000 전일대비 6,000 등락률 +0.59% 거래량 14,543 전일가 1,022,000 2025.08.11 10:05 기준 관련기사 코스피, 약보합 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합코스피·코스닥 동반 강세 마감…금리인하 기대감·실적 모멘텀 전 종목 시세 보기 close (0.9%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 465,500 전일대비 1,000 등락률 -0.21% 거래량 60,065 전일가 466,500 2025.08.11 10:05 기준 관련기사 코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합코스피·코스닥 동반 강세 마감…금리인하 기대감·실적 모멘텀 전 종목 시세 보기 close (0.8%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 885,000 전일대비 4,000 등락률 +0.45% 거래량 72,145 전일가 881,000 2025.08.11 10:05 기준 관련기사 외인·기관 매도에 코스피 하락 마감…3200선은 지켜[특징주]트럼프·푸틴 회담에 종전 기대↑…국내 방산주 급락코스피, 약보합 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세 전 종목 시세 보기 close (0.7%) 등의 순서였다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 71,100 전일대비 700 등락률 -0.97% 거래량 5,351,398 전일가 71,800 2025.08.11 10:05 기준 관련기사 실적 좋고 수급도 좋다! 조선, 방산株 하반기 주도주로 뜰까외인·기관 매도에 코스피 하락 마감…3200선은 지켜[특징주]삼성전자 훈풍에…원익IPS, 12%대 ↑ 전 종목 시세 보기 close (-0.7%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 211,750 전일대비 750 등락률 -0.35% 거래량 111,224 전일가 212,500 2025.08.11 10:05 기준 관련기사 "운전의 재미까지 확실"…호평 이어지는 '아이오닉 6 N'이집트 달리는 G80…제네시스, 중동·아프리카 공략 박차"잘나가는 곳 더 잘나가" 서울 오피스, 거래 폭증 속 마곡 등 기타권역 공실 20% 전 종목 시세 보기 close (-0.2%) 등은 내렸다.

코스닥 시장에서는 개인 홀로 612억원 순매수를 보였다. 외국인과 기관은 각각 442억원, 56억원을 순매도했다.

코스피와 달리 상승한 종목이 다수였다. 종이·목재(1.90%), 화학(1.38%), 운송·창고(1.28%), 금융(1.28%), 전기·전자(1.19%), 금속(1.14%) 등 1% 이상 상승한 업종도 다수였다. 운송·창고(-2.30%), 건설(-1.20%), 제약(-0.71%) 등은 하락했다.

시총 상위 10위 종목은 하락세가 더 많았다. HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 40,700 전일대비 1,900 등락률 -4.46% 거래량 439,577 전일가 42,600 2025.08.11 10:05 기준 관련기사 코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합'떠오르는 강자' 펩트론 VS '터줏대감' 에코프로, 시총 3위 승자는 전 종목 시세 보기 close (-2.7%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 147,900 전일대비 1,700 등락률 -1.14% 거래량 130,445 전일가 149,600 2025.08.11 10:05 기준 관련기사 코스피, 약보합 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합코스피·코스닥 동반 강세 마감…금리인하 기대감·실적 모멘텀 전 종목 시세 보기 close (-2.5%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 434,000 전일대비 4,000 등락률 +0.93% 거래량 130,856 전일가 430,000 2025.08.11 10:05 기준 관련기사 코스피, 약보합 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합 전 종목 시세 보기 close (-0.7%), 휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 356,500 전일대비 2,500 등락률 -0.70% 거래량 18,306 전일가 359,000 2025.08.11 10:05 기준 관련기사 "믿을 건 실적뿐" 2분기 호실적株, 주가도 '好好'코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합 전 종목 시세 보기 close (-0.5%) 등의 순서로 낙폭이 컸다. 반면 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 130,800 전일대비 6,700 등락률 +5.40% 거래량 592,257 전일가 124,100 2025.08.11 10:05 기준 관련기사 외인·기관 매도에 코스피 하락 마감…3200선은 지켜대체거래소(NXT)도 OK! 연 4%대 최저금리·최대 4배 주식자금 활용 가능!코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합 전 종목 시세 보기 close (5.0%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 54,500 전일대비 2,500 등락률 +4.81% 거래량 890,919 전일가 52,000 2025.08.11 10:05 기준 관련기사 코스피, 약보합 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세DSR 무관 상품 vs 연 4%대 금리 상품… 스탁론 선택지 넓어진다코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합 전 종목 시세 보기 close (3.8%) 등은 올랐다.

