네타냐후 "가자지구 군사작전, 전쟁 종식이 목표"

"가자 점령하는 게 아니라 해방하는 것"

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 "가자지구 군사작전 확대의 목표는 전쟁을 연장하는 게 아니라 종식하기 위한 것"이라고 10일(현지시간) 주장했다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리.

네타냐후 총리는 이날 오후 예루살렘 총리실에서 기자회견을 열고 "하마스를 패배시키고 임무를 완수하는 것 외에 이스라엘의 선택지는 없다"며 이같이 말했다.

그는 "우리의 목표는 가자지구를 점령하는 게 아니라 해방하는 것"이라며 "하마스나 팔레스타인 자치정부(PA)와 연계되지 않은 민간 행정부를 수립시킬 것"이라고 했다. 이어 "가자지구의 70~75%가 우리 통제하에 있다"며 "북부의 가자시티와 중부의 해변 캠프 등 남아 있는 두 곳의 하마스 거점이 우리의 공격 목표"라고 했다. 그러면서 다음 단계에 대해 "상당히 짧은 시간표를 염두에 두고 있다"고 덧붙였다.

네타냐후 총리는 지난 8일 안보 내각 회의에서 제시한 ▲하마스 무장해제 ▲모든 인질 귀환 ▲가자지구 비무장화 ▲이스라엘의 가자지구 안보 통제 ▲하마스나 PA 아닌 대안 민간 행정부 수립 등 종전 5대 원칙을 다시 강조했다.

또 네타냐후 총리는 주민들이 굶어 죽는 등 가자지구의 인도주의적 위기 악화의 책임이 이스라엘이 아닌 하마스에 있다고 주장했다. 그는 "하마스가 구호품을 빼앗고 주민에게 나눠주지 않아 아사 위기가 발생한 것"이라며 "가자지구에서 구호물자의 통행과 배포를 위해 안전한 통로를 지정할 것"이라고 말했다.

네타냐후 총리는 하마스가 유전적 질환 등으로 뼈만 앙상하게 남은 아이들의 사진을 굶주린 어린이들 사진으로 배포해 가짜 뉴스가 확산하고 있다며 "전 세계적인 가짜 뉴스 캠페인"이라고 비난하기도 했다.

네타냐후 총리의 이날 기자회견은 이스라엘의 가자시티 점령 계획과 관련한 문제를 논의할 유엔 안전보장이사회 긴급회의 직전에 이뤄졌다. 네타냐후 총리는 이날 저녁에 가자지구 전쟁 종식을 위한 계획과 입장을 재차 설명할 예정이다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



