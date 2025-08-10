본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

'김동연의 서재' 두 번째 추천 도서는?…불평등 다룬 □□□□□□

이영규기자

입력2025.08.10 17:00

시계아이콘00분 57초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

김동연 경기도지사가 '김동연의 서재' 두 번째 책으로 프랑스 경제학자 토마 피케티와 마이클 샌델 하버드대 교수의 공저 '기울어진 평등'을 추천했다.


김동연 지사는 10일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 운영 중인 '김동연의 서재'에 "오늘 같이 읽어보고 싶은 책은 '기울어진 평등'이라는 책"이라며 "프랑스의 유명한 경제학자인 토마 피케티와 미국 하버드대학의 마이클 샌델, 두 교수가 작년 파리에서 대담한 내용을 정리한 책"이라고 소개했다.

이어 "이 책은 불평등 문제를 다루고 있다"며 "지금 한국 사회가 겪고 있는 저출생 문제, 디지털 전환 문제, 또 기후변화 문제와 함께 더불어서 우리가 해결해야 할 가장 큰 문제가 이 불평등 문제인데, 두 저자는 경제적 불평등, 정치적 불평등 더 나아가서 인간의 존엄성을 위협하는 문제까지 아주 심도 있게 다루고 있다"고 전했다.


김동연 경기도지사가 10일 '김동연의 서재'를 통해 토마 파게티와 마이클 샌덜 교수의 공저 '기울어진 평등'을 추천하고 있다.

김동연 경기도지사가 10일 '김동연의 서재'를 통해 토마 파게티와 마이클 샌덜 교수의 공저 '기울어진 평등'을 추천하고 있다.

AD
원본보기 아이콘

나아가 "해법의 큰 줄기는 두 가지인데, 하나는 소득과 부의 재분배에 대한 것이고, 두 번째는 소위 일정한 영역에 대한 탈상품화로 예를 들어서 인간이 기본적으로 생활해야 하는 부분들, 교육이나 의료 이런 부분들에 대해서 돈 주고 사지 않고 공공에서 조달하는 내용을 강화한다든지, 정치에 있어서 참여의 기회를 넓힌다든지 하는 내용"이라고 덧붙였다.


그러면서 "마이클 샌델보다는 피케티 교수가 보다 과격한 의견을 이 책에서는 피력하고 있다"며 "책을 읽으면서 하나 답답했던 것은 '왜 우리 한국 사회에서는 불평등 문제에 대해서 이와 같이 품격 있고 치열한 고민과 토론이 없는가' 하는 것이었다"고 아쉬움을 토로했다.

특히 "한국 사회의 갈등 구조는 더욱 심해지고 지속가능성이 위협받고 있다"며 "아주 격렬한 토론, 차질 없는 준비, 사회적 합의, 이런 것들이 선행되어야지, 그와 같은 것을 하지 않는다면 언젠가는 우리 사회에 큰 위협이 되는 요소가 될 것이라는 생각이 들었다"고 걱정했다.


김 지사는 끝으로 "저도 더 많은 노력을 해야겠다고 생각하면서 우리 사회의 구조적인 문제에 관심 있는 분들에게 한번 권하고 싶은 책"이라고 추천했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

30분 만에 '서울행' 검색량 120% 폭증…韓 '무비자 입국' 중국인에 특수 기대감 30분 만에 '서울행' 검색량 120% 폭증…韓 '무비자... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

5000원 주고 사먹던 소금빵… "집에선 2000원이면 돼"

아동 셋 중 하나 수면부족…공부 압박·스마트폰 때문

세계서 가장 붐비는 항공노선 서울~제주…2위는 도쿄-삿포로

장난감 하나에 수십 만원?…90년대 '유행템'이 MZ '핫템'으로

'김동연의 서재' 두 번째 추천 도서는?…불평등 다룬 □□□□□□

"고교 자퇴하고 수능 올인"…가장 많은 곳 '강남3구'

"며칠째 먹지도 못하고" 머리에 플라스틱통 낀 불쌍한 곰 구조

새로운 이슈 보기