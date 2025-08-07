본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

대통령실

대통령실 "조국 사면 여부, 李 결심 전까지 알기 어려워"

송승섭기자

입력2025.08.07 10:52

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강유정 대통령실 대변인 7일 브리핑

강유정 대변인이 7일 용산 대통령실 기자회견장에서 베트남 당서기장 방한 브리핑 후 질문을 받고 있다. 연합뉴스

강유정 대변인이 7일 용산 대통령실 기자회견장에서 베트남 당서기장 방한 브리핑 후 질문을 받고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

대통령실이 조국 전 조국혁신당 대표의 사면 검토 여부에 대해 국무회의 전까지 알기 어렵다고 밝혔다.


강유정 대통령실 대변인은 7일 용산 대통령실 브리핑에서 조국 전 대표의 광복절 특사 여부에 관한 질문을 받고 "국무회의 의결 이후 발표될 즈음 확정된 명단을 알 수 있다"고 말했다.

강 대변인은 "국무회의를 거쳐서 사면 대상들이 의결되고 난 이후 공식 발표를 하게 된다"며 "그 과정에는 최종적인 대통령의 사면권 행사에 대한 결심이 있게 된다"고 설명했다. 그러면서 "그때까지는 최종적으로 알기 어렵다"고 부연했다.


이날 오후 법무부는 사면심사위원회를 열고 광복절 특사 대상을 검토한다. 정치권과 법조계에 따르면 조 전 대표는 심사 대상 명단에 포함된 것으로 알려졌다.


사면심사위가 대상자를 추리면 정성호 법무부 장관이 결과를 이재명 대통령에게 보고하고, 오는 12일 국무회의에 상정된다. 국무회의 심의를 거쳐 안건이 의결되면 사면이 최종 확정된다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

의사 말만 믿고 치료 받았는데…4년6개월간 82억 실손보험금 지급 분쟁 의사 말만 믿고 치료 받았는데…4년6개월간 82억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

손흥민 LAFC 입단 "이기기 위해 왔다…LAFC 전설이 되겠다"

"일본 사람들 싹쓸이"…찬밥 취급 받던 쌀, 수출효자 됐다

호캉스 갔다 병 걸리겠네…이건 절대 만지지 마세요

39% 관세폭탄에 '화들짝' 미국 달려갔는데…트럼프도 상무장관도 못 만나

아빠 교통카드로 지하철 부정승차…결국 2500만원 물게 된 30대

소비쿠폰 신청 2주 만에지급액 46% 사용 완료

李대통령 포스코이앤씨 정조준…'건설안전특별법' 추진 빨라진다

새로운 이슈 보기