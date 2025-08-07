이선훈 신한투자증권 대표 "기업 생존 핵심은 '고객'"…간담회 개최

이선훈 신한투자증권 대표가 고객들과 만나 의견 청취에 나섰다. 진옥동 신한금융 회장의 '고객편의성 제고'를 실천하기 위한 행보다.

신한투자증권은 지난 5일 신한투자증권 본사에서 '고객 초청 간담회'를 개최했다고 7일 밝혔다. 이날 간담회에는 신한 SOL증권 앱 파워유저 및 고객자문단 등 총 8명의 고객이 참석했다.

이 자리에서는 고객편의성 개선을 위한 신한투자증권의 대표 혁신과제인 'AI PB 서비스', '대고객 피드백 플랫폼' 시연과 함께 앱 사용 중 불편 사항 및 개선 방안 등이 논의됐다. 해외주식 관련 서비스, MTS와 HTS 개선 등 고객 편의성을 높이기 위한 의견도 오갔다. 일부 고객은 담당 PB에 대한 감사함을 표하기도 했다.

이선훈 대표는 "이번 간담회는 기업의 생존과 성장의 핵심이 바로 '고객'임을 확인할 수 있는 자리였다"며 "앞으로도 고객의 소중한 의견을 경청하며 고객이 체감할 수 있는 편의성 혁신을 이어가겠다"고 말했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



