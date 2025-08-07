본문 바로가기
"올리브영 꼼짝마"…신세계免, 인디브랜드 'K-셀렉션' 최대 52%↓

이민지기자

2025.08.07

K뷰티·패션·식품 브랜드 대거 참여
명동점·인천공항점·온라인몰 동시 진행

신세계면세점이 국내 중소기업 150여 개 기업과 손잡고 'K셀렉션' 기획전을 진행 중이라고 7일 밝혔다. 오는 9월 30일까지 명동점과 인천공항점, 온라인몰에서 동시에 진행된다.

"올리브영 꼼짝마"…신세계免, 인디브랜드 'K-셀렉션' 최대 52%↓
이번 행사는 한국중소벤처기업유통원의 '2025 대형유통망 입점 연계 지원사업'의 일환이다. 면세점 판로를 활용해 국내 중소기업 제품의 글로벌 경쟁력을 강화하기 위해 마련됐다.


참여 기업은 뷰티 104개, 패션 19개, 식품 30개 등 총 150여 개다. 스킨케어, 색조 화장품, 향수부터 의류, 액세서리, 건강기능식품, 간편식 등 다양한 카테고리의 상품을 최대 52% 할인된 가격으로 선보인다.

대표적으로 정샘물, 비알머드, 부쉬맨, 아비브(뷰티), 로우로우, 르망고, 리에티, 벨롭(패션), 스키니랩, 세리박스, 씨스팡, 익스트림, 모닝컴스(식품) 등이 참여한다.


신세계면세점은 기획전 참여 브랜드에 종합적인 마케팅 지원을 제공한다. 온라인 배너 및 매장 내 홍보, 모바일 앱 푸시 알림, 사회관계망서비스(SNS) 채널 연계 등 다양한 채널을 활용해 브랜드 노출을 극대화한다. 또한 올해 연말 시즌에 맞춰 고객들의 선물 수요에 특화된 2차 기획전도 준비하고 있다.


신세계면세점 관계자는 "이번 기획전은 입점 중소기업 브랜드의 우수한 상품을 널리 알릴 기회"라며 "해외 관광객에게 K 브랜드의 매력을 효과적으로 전달하고, 중소기업과의 상생을 강화해 나가겠다"고 전했다.




이민지 기자 ming@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

