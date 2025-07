화성시 노·사·민·정 "차별·격차·사고 제로 위해 협력"

공동선언식 개최…"노동자 생명·안전 최우선 가치"

정명근 시장 "지속가능한 미래 도약 위해 나아갈 것"

경기도 화성시 노·사·민·정이 차별·격차·사고 제로를 취한 공동 협력을 선언했다.

정명근 화성시장(왼쪽 6번째) 등 화성시 노사민정협의회 위원들이 차별·격차·사고 제로를 위한 공동선언문을 들어보이고 있다. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

화성시노사민정협의회(위원장 정명근 화성시장)가 10일 시청 중앙회의실에서 '3 Zero(차별 Zero, 격차 Zero, 사고 Zero)' 실현을 위한 공동선언식을 개최했다.

이날 선언식에는 한국노총화성지역지부, 화성상공회의소, 화성시의회, 고용노동부경기지청, 화성시 등 각 기관 대표자 등 협의회 위원 15명이 참석해 지역 내 지속 가능한 발전과 건강한 노동환경 조성을 위한 공동 실천 의지를 천명했다.

공동선언문은 지역사회의 노사 상생과 산업안전 강화, ESG 경영 실천을 핵심 과제로 삼고 이를 이행하기 위한 공동의 책임과 역할을 다하겠다는 약속을 담았다.

핵심과제 이행을 위한 실천사항도 제시했다. 산업평화와 산업안전 구현을 위해 노동자의 생명과 안전을 최우선 가치로 삼고, 노동자는 안전보건 의식 강화, 기업은 안전한 근로환경 조성을 위한 투자와 지원, 정부는 정책 및 교육·캠페인 확대를 추진한다.

각 주체는 공동으로 ESG 경영을 실천하며, 차별과 격차 없는 고용 문화, 유해 물질 저감, 친환경 경영 전략 마련, 탄소중립 달성 등을 위한 공동 협력을 강화한다.

시는 이번 공동선언의 실질적 이행을 위해 협의회 내에 실무협의체인 '이행점검단'을 구성해 ▲세부 실행계획 수립 ▲이행 ▲점검 ▲공유의 구조화된 체계를 통해 선언의 실효성을 확보한다는 방침이다.

정명근 화성시장은 "차별 없는 도시, 격차 없는 고용 환경, 사고 없는 산업 현장을 실현하는 것은 모두의 책무"라며 "시민 모두가 안전하고 존중받는 도시, 지속 가능한 미래로 도약하는 화성을 위해 더욱 힘차게 나아가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>