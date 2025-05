보이넥스트도어, 미국 '빌보드200' 4연속 진입

그룹 보이넥스트도어. KOZ엔터테인먼트 AD 원본보기 아이콘

그룹 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)가 미국 빌보드 메인 앨범 차트에 4연속 진입했다.

빌보드가 28일(현지시간) 발표한 최신 차트(5월31일자)에 따르면 보이넥스트도어의 미니 4집 No Genre(노 장르)는 '빌보드 200' 62위로 진입했다. 앞서 이들은 미니 1집 WHY.., 미니 2집 HOW?, 미니 3집 19.99로도 빌보드 200에 이름을 올린 바 있다.

세부 차트에서도 두각을 나타냈다. No Genre는 '월드 앨범' 2위, '톱 앨범 세일즈'와 '톱 커런트 앨범 세일즈' 3위에 올랐으며, '이머징 아티스트' 1위, '아티스트 100' 29위를 기록했다.

보이넥스트도어는 이번 활동으로 음반과 음원 모두 커리어 하이를 달성했다. No Genre는 초동 판매량(5월 13~19일) 116만6419장(한터차트 기준)을 기록하며, 전작 19.99의 동 기간 판매량(75만9156장) 대비 약 1.5배 증가했다.



또한 No Genre는 일본 오리콘 '주간 앨범 랭킹'과 '주간 합산 앨범 랭킹' 1위, 빌보드 재팬 '톱 앨범 세일즈'와 '핫 앨범' 1위를 차지하며 현지 인기도 입증했다.

보이넥스트도어는 오는 31일 '2025 위버스콘 페스티벌'에 출연해 히트곡들을 밴드 버전으로 편곡해 무대에 오를 예정이다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



