[인사] 광주광역시

◇3급 전보
▲인공지능산업실장 최태조 ▲인재교육원장 김용승 ▲통합공항교통국장 김영선 ▲교육청년국장 김기숙 ▲종합건설본부장 신재욱 ▲광주경제자유구역청 혁신성장본부장 김종호 ▲광산구 부구청장 김석웅
◇4급 전보
▲기후대기정책과장 나병춘 ▲혁신평가담당관 김선자 ▲데이터정보화담당관 박혜미 ▲법무담당관 최선영 ▲사회재난과장 김광수 ▲회계과장 이수빈 ▲인권평화과장 김남주 ▲돌봄정책과장 임애순 ▲장애인복지과장 박영숙 ▲여성가족과장 최진아 ▲건설행정과장 김용진 ▲대중교통과장 배상영 ▲광역교통과장 김종호 ▲노동일자리정책관 이계두 ▲문화유산자원과장 전순희 ▲문화도시조성과장 김양숙 ▲콘텐츠산업과장 이신화 ▲투자산단과장 김남천 ▲미래차산업과장 이동현 ▲경제정책과장 전영복 ▲자치경찰행정과장 박선태 ▲상수도사업본부 경영부장 이문혜 ▲상수도사업본부 서남광산수도사업소장 유근종 ▲수목원·정원사업소장 이정신 ▲광주경제자유구역청 기획행정부장 유방실 ▲광주경제자유구역청 투자유치부장 최대범 ▲공공보건의료과장 강윤선 ▲건강위생과장 배강숙 ▲물관리정책과장 김훈 ▲도시계획과장 이한민 ▲공간혁신과장 변성훈 ▲토지정보과장 김기호 ▲보건환경연구원 동물위생시험소장 김정남 ▲상수도사업본부 기술부장 오동교 ▲상수도사업본부 용연정수사업소장 송희종 ▲종합건설본부 토목부장 김일곤 ▲도시철도건설본부 기전부장 최길배 ▲서부농수산물도매시장 관리사무소장 임진석
호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
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