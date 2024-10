[갤러리 산책]기하추상에 내재된 은밀한 공간성…정은모 개인전

갤러리 바톤, 11월 9일까지 정은모 개인전

독창적 기하추상 영역 개척

기하추상적 양식에 내재된 은밀한 공간성

"단순함은 궁극의 정교함이다"

GB 5_Chung Eun-Mo_2021_C2136_oil on linen_95x95cm_Courtesy of the Artist and Gallery Baton.

AD

원본보기 아이콘