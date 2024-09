[오늘의신상]짐빔, '짐빔 하이볼 진저' 신제품 출시 外

듀베리카·닥스골프, 가을 컬렉션 공개

5일 유통업계가 선보인 신상품을 소개합니다. 국내 하이볼 시장의 선두주자 짐빔은 대표 위스키 '짐빕 화이트' 맛을 블렌딩해 제조한 '짐빔 하이볼 진저'를 출시했습니다. 또 패션 브랜드 듀베리카와 골프웨어 브랜드 '닥스골프'는 가을 컬렉션을 공개했습니다. 듀베티카는 이번 컬렉션 속에 이탈리아 감성을 담아냈고, 닥스골프는 '우아함의 귀환'을 테마로 차분한 컬러에 무게를 뒀습니다.

짐빔 화이트의 부드러운 맛을 블렌딩

짐빔은 '짐빔 하이볼 진저'를 출시했다. 이번 신제품은 지난해 출시된 레몬과 자몽 맛에 이어 새롭게 선보이는 후속작이다. 짐빔 하이볼 진저는 기본 하이볼의 청량함을 그대로 담아 간편하게 즐길 수 있는 것이 특징이다. 220년의 역사를 자랑하는 짐빔의 대표 위스키 '짐빔 화이트'의 가볍고 부드러운 맛을 완벽한 비율로 블렌딩해 갓 제조한 하이볼의 맛을 그대로 구현했다. 용량은 350㎖, 알코올 도수는 5%이다. 짐빔 하이볼 진저는 국내 편의점과 대형 마트에서 구매할 수 있다.

우아함과 현대적인 감각 담은 가을 컬렉션

이탈리아 프리미엄 라이프스타일 브랜드 듀베티카(DUVETICA)는 가을 컬렉션 화보를 공개했다. 듀베티카가 선보이는 이번 가을 컬렉션은 우아함과 현대적인 감각이 조화롭게 어우러진 것이 특징이다. 클래식과 트렌드를 융합한 스타일과 이탈리아 감성이 담긴 배경을 컬렉션 속에 담아냈다. 특히 '코쟈N'은 다가오는 간절기 시즌 다양한 룩에 활용하기 좋은 미드 기장의 바람막이로 방풍과 발수가 가능한 기능성 소재를 사용해 활용성이 좋다. 듀베티카의 가을 컬렉션 제품들은 듀베티카 주요 매장과 공식 온라인몰에서 만나볼 수 있으며 제품 정보와 화보는 공식 웹사이트와 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.

닥스골프 "시대를 초월한 우아함"

LF의 골프웨어 브랜드 '닥스골프'는 가을 라운딩 시즌을 맞이해 24FW 컬렉션을 공개했다. 24FW 컬렉션명은 'TIMELESS WAYFARER'로 시간을 초월한 여행자를 의미한다. 가을 컬렉션의 테마는 'THE RETURN OF THE ELEGANT(우아함의 귀환)'다. 세련된 패턴과 차분한 컬러를 활용한 니트, 바람막이, 재킷 등으로 구성돼 있다. 이 밖에도 보온성을 높인 팬츠, 풀오버, 티셔츠 등 우아한 라운딩룩을 완성할 다양한 아이템을 제안한다. 새롭게 출시된 닥스골프 24FW 가을 컬렉션은 라이프스타일 전문몰 LF몰과 전국 닥스골프 매장에서 만나볼 수 있다.





