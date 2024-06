스카이문스테크, 유증 납입 완료…“전구체 기업 CNGR 최대주주로 등극”

스카이문스테크놀로지 스카이문스테크놀로지 033790 | 코스닥 증권정보 현재가 8,760 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 9,710 2024.06.27 08:56 장시작전(20분지연) 관련기사 ‘주식카톡방 완전 무료 선언’ 파격 결정오늘 ‘상한가 종목’, 알고 보니 어제 추천받았네‘주식카톡방 완전 무료 선언’ 파격 결정 close (이하 스카이문스)가 75억 원 규모의 제3자 배정 유상증자 납입을 성공적으로 완료했다고 27일 밝혔다.

이번 유상증자는 글로벌 1위 및 4년 연속 매출액 1위인 전구체 생산 기업 중웨이신소재(CNGR)의 100% 자회사 ‘줌위 홍콩 뉴에너지 테크놀로지(Zoomwe Hong Kong New Energy Technology Co., Ltd, 이하 줌위)’를 대상으로 진행했다. 이번 유상증자로 줌위는 신주 약 570만 주를 취득하게 되며, 지분율 29.9%로 최대주주 지위에 오른다. 실질적으로는 CNGR이 스카이문스의 최대주주가 된 것이다.

유상증자로 조달된 자금은 새롭게 추진하는 이차전지 소재 사업을 위한 재원으로 쓰일 예정이다. 회사는 앞서 18일 열린 임시주주총회에서 전구체 등 이차전지 소재와 니켈, 코발트, 망간 등의 제조 및 판매업을 신규 사업으로 추가한 바 있다.

최대주주 CNGR은 이차전지 양극재 핵심소재인 전구체를 생산하는 기업으로, 선전 증권거래소에 상장된 글로벌 1위 기업이다. 특히 니켈?코발트?망간(NCM) 삼원 전구체 시장에서 4년 연속으로 매출액 및 점유율 1위를 달성했다. 지난해 매출액은 약 343억 위안(약 6조 5400억 원), 영업이익은 약 32억 위안(약 6100억 원)을 기록했다.

스카이문스 관계자는 “최초 예정된 계획보다 납입을 앞당겨 제3자 배정 유상증자를 성공적으로 완료했다"며 "새로 최대주주가 된 CNGR의 적극적인 지원과 책임 경영 의지를 보인 것"이라고 밝혔다.

이어 “글로벌 1위 CNGR의 뛰어난 기술력과 강력한 생산 능력, 자금력을 기반으로 높은 퀄리티와 견고한 고객 유지력을 통해 업계를 선도하는 이차전지 소재 글로벌 기업으로 성장하겠다”고 강조했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



