KB금융, 중소기업 위한 'ONE KB 기업 패키지 상품' 개선

KB금융그룹은 중소기업 고객 전용 상품인 'ONE KB 기업 패키지 상품'을 기존 7종에서 9종으로 확대 운영한다고 9일 밝혔다.

'ONE KB 기업 패키지 상품'은 KB국민은행, KB손해보험, KB국민카드, KB캐피탈, KB부동산신탁, KB저축은행 등 KB금융의 6개 계열사와 KB손해보험의 자회사인 KB헬스케어가 함께 중소기업 고객에게 대출금리 우대, 보험료 할인 등의 혜택을 제공하는 상품이다. 이번에는 KB국민카드의 'ONE KB국민 글로벌 기업카드'와 KB부동산신탁의 'ONE KB 담보신탁'이 새롭게 포함됐다.

중소기업 고객이 'ONE KB국민 글로벌 기업카드'를 이용할 경우 적립 한도 제한 없이 이용 금액의 최대 0.5%를 포인트로 적립할 수 있다. 'ONE KB 담보신탁'을 이용하는 경우에는 담보대출 거래 시 업계 최저 수준의 담보신탁 보수 요율로 서비스를 이용할 수 있게 된다.

또한 KB금융은 기업 경영 및 가업 승계를 위한 컨설팅 서비스를 제공한다. 또 'ONE KB 기업 패키지 상품'을 이용하는 중소기업의 임직원들이 'KB 리브엠(Liiv M)'에 가입할 경우 2개월간 통신비를 지원하고, 맞춤형 건강관리 플랫폼인 '오케어'를 통해 건강관리 포인트도 제공한다.

KB금융은 기존 상품도 일부 개선했다. KB손해보험의 'ONE KB 기업종합보험'은 보험료를 낮췄으며 위조 지폐·수표 수령으로 인한 중소기업 고객의 손해를 보상할 수 있도록 보장 서비스 범위를 확대했다. KB캐피탈의 'ONE KB 캐피탈 자동차금융'은 법인과 개인 사업자에게 저렴하게 이용할 수 있는 장기 렌터카 상품을 제공한다.

KB금융 관계자는 "앞으로도 중소기업과 함께 동반 성장하고 상품 및 서비스 강화에 앞장서면서 중소기업에게 든든한 평생금융파트너가 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>