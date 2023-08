아트 콘텐츠 확대하는 롯데百…올 가을, 공감과 응원을

시즌 VM 변경…"보통의 우리에게"

일상 속 아름다움 표현한 작품 통해

고객에 공감과 응원 전달

롯데백화점이 일상 속 아름다움을 표현한 예술작품을 시즌 VM(Visual Merchandising)에 담는다. 이를 통해 고객에게 잔잔한 응원과 공감을 전한다는 포부다.

롯데백화점은 18일부터 11월2일까지 '보통의 우리에게'라는 가을 테마로 세 명의 아티스트가 일상 속 아름다움을 표현한 예술 작품을 활용해 백화점 내·외부를 연출한다고 17일 밝혔다.

롯데백화점은 고객의 공감을 끌어낼 수 있는 공통 테마로 '보통의 우리에게'를 정했다. 세 명의 아티스트와 협업해 각각의 점포에 서로 다른 작품을 통해 VM을 연출했다. 최근 예술 콘텐츠를 소비하는 문화가 성장하며 대중화되고 있다는 점에 착안, 고객이 다양한 아티스트의 작품을 경험할 수 있도록 기획했다.

본점과 잠실점, 대구점, 광주점 등 14개 점포는 일상과 정물을 소재로 단순하면서 강렬한 색채를 표현하는 미국 출신 작가 앤디 리멘터의 작품으로 꾸민다. 도시에서 일상을 사는 우리 주변에 있을 것 같은 평범한 사람들을 특유의 스타일로 그려낸 예술 작품이 매장 곳곳을 장식했다. 부산본점, 인천점, 영등포점 등 10개 점포는 본인다운 모습으로 살아가려는 사람들의 당당함에 집중하면서 일상을 낭만적이고 위트 있게 표현한 아방(ABANG)의 작품으로 연출한다. 동탄점, 청량리점, 대전점 등 10개 점포는 34만 구독자 유튜버이자 유명인(인플루언서) 작가인 카아민(CCARMIN)과 협업한 작품으로 꾸민다.

아티스트별 작품 전시회도 진행한다. 18일부터 10월1일까지 잠실 롯데월드몰 2층 넥스트 뮤지엄에서 앤디 리멘터의 개인전 '디스 이즈 앤디 리멘터'를 진행하며, 18일 오프닝에 앤디 리멘터가 직접 참석한다. 유화, 색연필 등을 활용한 신작 위주로 '일상의 행복'이라는 주제를 담아 3가지 섹션으로 선보인다. 전시회에서는 앤디 리멘터 특유의 뚱한 표정과 원색의 강렬한 색감이 돋보이는 회화와 조각, 판화 등 180여 점의 예술작품을 만날 수 있다. 아방의 전시회는 9월7일부터 27일까지 롯데백화점 부산본점 9층 엘아레나 광장에서, 카아민의 전시회는 9월6일부터 10월9일까지 롯데백화점 동탄점 1층 갤러리에서 진행된다.

아트 콘텐츠를 활용한 다양한 이벤트도 선보인다. 18일부터 9월30일까지 롯데백화점 전점 구매 고객 대상으로 아티스트의 원작 경품 행사가 진행된다. 롯데백화점 애플리케이션(앱)을 통해 응모가 가능하며 추첨을 통해 1등(1명)은 앤디 리멘터의 'Hide and Seek(2023, Oil on linen)'를, 2등(1명)은 카아민의 'Sunset Waltz(2023, Oil on Canvas)'를, 3등(1명)은 아방의 '몸의 도피-12(2023, Oil on linen)'를 증정한다. 롯데백화점 앱을 통해 앤디 리멘터의 대체불가토큰(NFT) 작품 9999개를 선착순으로 증정하고, 점별로 추석 선물세트 구매고객을 대상으로 아티스트의 작품을 활용한 감사카드도 증정할 계획이다.

정의정 롯데백화점 비주얼 부문장은 "일상 속 순간, 감정, 표정 등 지나치기 쉬운 장면을 포착한 다양한 아티스트의 예술작품을 통해 더 많은 고객에게 공감과 잔잔한 응원을 전하려고 했다"며 "롯데백화점에서 서로 다른 작품을 활용한 시즌 VM과 전시회를 즐기며 보통의 일상 속 아름다움을 발견하길 기대한다"고 말했다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr



