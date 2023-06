'데뷔 10주년 조명' 방탄소년단, 기념 도서 7월 9일 발간

그룹 방탄소년단(BTS)의 데뷔 10주년을 기념하는 책이 발간된다.

방탄소년단 데뷔 10주년 기념 도서. [사진제공 = 빅히트뮤직] AD 원본보기 아이콘

빅히트 뮤직은 15일 방탄소년단 공식 SNS에 ‘BEYOND THE STORY : 10-YEAR RECORD OF BTS’(비욘드 더 스토리 : 텐 이어 레코드 오브 BTS, 이하 ‘BEYOND THE STORY’) 오피셜 트레일러를 게재하며 데뷔 10주년 오피셜 북 출간 소식을 전했다.

‘BEYOND THE STORY’는 팀 데뷔 10주년을 기념해 그간의 활동을 회고하고 미래로의 비상을 기약하는 내용을 담은 방탄소년단의 공식 도서다.

‘BEYOND THE STORY’는 방탄소년단의 인터뷰를 중심으로 구성된다. 이들이 처음 모인 시절부터 ‘21세기 팝 아이콘’이 되기까지 노력과 고민, 성장의 과정뿐 아니라 지난 10년간 K-팝의 변화와 성장도 함께 다룬다.

오피셜 트레일러는 ‘SEOUL’, ‘WHY WE EXIST’, ‘LOVE, HATE, ARMY’, ‘INSIDE OUT’, ‘A FLIGHT THAT NEVER LANDS’, ‘THE WORLD OF BTS’, ‘WE ARE’ 등 총 7개의 챕터에 따라 방탄소년단의 모습들을 일대기 형태로 담았다. 트레일러는 어두운 배경을 밝히는 일곱 개의 선이 조화를 이루며 마무리된다.

‘BEYOND THE STORY’는 ‘아미 데이’(공식 팬덤명 발표일)로 불리는 다음 달 9일 정식 발간된다. 한국어를 포함해 영어, 일본어 등 총 23개의 언어로 출간되는 ‘BEYOND THE STORY’의 한국어판 예약판매는 15일 시작된다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



AD



<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>