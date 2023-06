"편의점을 콘서트장으로"…세븐일레븐, 세븐스테이지 '스윙스'편 공개

세븐스테이지 여덟번째 에피소드

8일 4시 공개

세븐일레븐은 공식 유튜브 채널 '복세편세'의 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 소통 콘텐츠인 '세븐스테이지' 스윙스편을 공개했다고 8일 밝혔다.

세븐스테이지는 전국에 있는 세븐일레븐의 아름다운 점포를 배경으로 유명 아티스트의 라이브 콘서트를 촬영해 누구나 무료로 감상할 수 있도록 공개하는 콘텐츠다. 2021년 6월 박재정편을 시작으로 이무진, 에일리, 원슈타인, 저스디스 등 국내 정상급 가수들이 참여하고 있다. 현재까지 누적 조회 수는 1500만회가 넘어간다.

세븐스테이지 스윙스편 [사진제공=세븐일레븐] AD 원본보기 아이콘

세븐일레븐은 8일 오후 4시 세븐스테이지 여덟번째 에피소드로 랩퍼 스윙스편을 공개한다. 스윙스의 대표곡 불도저부터 no one likes us 등 스윙스의 히트곡들을 선보일 예정이다. 이번 에피소드는 강원도 횡성군 공근면에 있는 세븐일레븐 횡성공근점에서 촬영됐다.

세븐일레븐 관계자는 "1920년대 미국에서 시작된 세븐일레븐 고유의 헤리티지를 이번 영상에 담고자 카즈오브세븐일레븐 챌린지에 영감을 받았고 이와 어울리는 힙합문화를 같이 표현하기 위해 랩퍼 스윙스와 함께 하게 되었다"며 "세븐스테이지를 단순한 기업 홍보성 콘텐츠를 넘어 MZ세대가 즐겨 찾는 대표적인 랜선 콘서트로 키워나갈 것"이라고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>