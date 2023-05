[과학을읽다]말잔치에 그친 한미 과학기술동맹

"미국 순방 계기, 한-미 과학기술동맹으로 도약". 지난 4일 과학기술정보통신부가 지난달 미국 워싱턴에서 열린 한미정상회담과 관련해 내놓은 공식 과학기술 외교 성과다. 윤석열 대통령의 미국 국빈 방문을 계기로 첨단 기술 전 분야에 대한 한미 양국 간 연대가 확대됐고, 이를 기반으로 우리나라가 세계적인 기술 강국으로서의 자리를 견고히 할 수 있게 됐다는 것이다.

U.S. Vice President Kamala Harris and South Korean President Yoon Suk Yeol visit NASA's Goddard Space Flight Center, in Greenbelt, Maryland, U.S. April 25, 2023. 사진출처 = 연합뉴스/로이터

