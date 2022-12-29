◇ 3급 승진
▲건설교통국장 유호규 ▲보건환경연구원장 안양준 ▲해양수산과학원장 김충남 ▲총무과(교육) 정광현 ▲총무과(교육) 박종필
◇ 3급 전보
▲여수부시장 김종기 ▲일자리경제본부장 유현호 ▲관광문화체육국장 김기홍 ▲보건복지국장 이상심 ▲자치행정국장 박현식 ▲인재개발원장 김정완 ▲동부지역본부장 안상현
◇ 4급 전보
▲비서실장 박우육 ▲여순사건지원단장 윤연화 ▲기업도시담당관 곽준길 ▲정책기획관 이상진 ▲곡성부군수 이귀동 ▲보성부군수 김규웅 ▲해남부군수 김차진 ▲영광부군수 김정섭 ▲진도부군수 우홍섭 ▲도립도서관장 박용학
◇4급 승진
▲청렴지원관 유영민 ▲투자유치과장 김대인 ▲농식품유통과장 강성일 ▲국제수묵비엔날레(파견) 박근식 ▲F1대회조직위원회(파견) 강경문 ▲한국농어촌공사(파견) 정혜정 ▲한국농수산식품유통공사(파견) 박상미 ▲건강증진과장 김태령 ▲식량원예과장 김영석 ▲섬해양정책과장 박태건 ▲도로교통과장 김병호 ▲토지관리과장 김승채 ▲동부지역본부 환경관리과장 박승영 ▲도로관리사업소장 김재인 ▲전남개발공사(파견) 염승열 ▲동물방역과장 정대영 ▲보건환경연구원 보건연구부장 신미영
◇4급 전보
▲총무과(교육) 노영환 ▲지역계획과장 문인기 ▲목포시 김병중 ▲여수시 이경종 ▲스마트정보담당관 정금숙 ▲안전정책과장 임만규 ▲사회재난과장 이병철 ▲일자리경제과장 김선주 ▲에너지신산업과장 손명도 ▲관광과장 조대정 ▲사회복지과장 곽영호 ▲노인복지과장 김평권 ▲갯벌보전관리추진단장 김용덕 ▲자치행정과장 서형빈 ▲회계과장 이천영 ▲자치경찰총괄과장 최정운 ▲동부지역본부 운영지원과장 이길용 ▲국제농업박람회(파견) 최석남 ▲동물위생시험소장 전도현 ▲종자관리소장 정원진
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