bar_progress
전체메뉴클릭

아시아경제바로가기

실시간뉴스
검색하기영역 검색하기
페이스북 트위터 카카오플러스친구 로그인하기

사회

왼쪽으로 이동 오른쪽으로 이동

사회

|

[인사] 전남도

페이스북 트위터 |

지역

[인사] 전남도

페이스북 트위터 공유하기

최종수정 2022.12.29 14:28 기사입력 2022.12.29 14:28

뉴스듣기
인쇄하기 스크랩 RSS
폰트축소 폰트확대

◇ 3급 승진

▲건설교통국장 유호규 ▲보건환경연구원장 안양준 ▲해양수산과학원장 김충남 ▲총무과(교육) 정광현 ▲총무과(교육) 박종필


◇ 3급 전보

▲여수부시장 김종기 ▲일자리경제본부장 유현호 ▲관광문화체육국장 김기홍 ▲보건복지국장 이상심 ▲자치행정국장 박현식 ▲인재개발원장 김정완 ▲동부지역본부장 안상현

◇ 4급 전보

▲비서실장 박우육 ▲여순사건지원단장 윤연화 ▲기업도시담당관 곽준길 ▲정책기획관 이상진 ▲곡성부군수 이귀동 ▲보성부군수 김규웅 ▲해남부군수 김차진 ▲영광부군수 김정섭 ▲진도부군수 우홍섭 ▲도립도서관장 박용학


◇4급 승진

▲청렴지원관 유영민 ▲투자유치과장 김대인 ▲농식품유통과장 강성일 ▲국제수묵비엔날레(파견) 박근식 ▲F1대회조직위원회(파견) 강경문 ▲한국농어촌공사(파견) 정혜정 ▲한국농수산식품유통공사(파견) 박상미 ▲건강증진과장 김태령 ▲식량원예과장 김영석 ▲섬해양정책과장 박태건 ▲도로교통과장 김병호 ▲토지관리과장 김승채 ▲동부지역본부 환경관리과장 박승영 ▲도로관리사업소장 김재인 ▲전남개발공사(파견) 염승열 ▲동물방역과장 정대영 ▲보건환경연구원 보건연구부장 신미영


◇4급 전보

▲총무과(교육) 노영환 ▲지역계획과장 문인기 ▲목포시 김병중 ▲여수시 이경종 ▲스마트정보담당관 정금숙 ▲안전정책과장 임만규 ▲사회재난과장 이병철 ▲일자리경제과장 김선주 ▲에너지신산업과장 손명도 ▲관광과장 조대정 ▲사회복지과장 곽영호 ▲노인복지과장 김평권 ▲갯벌보전관리추진단장 김용덕 ▲자치행정과장 서형빈 ▲회계과장 이천영 ▲자치경찰총괄과장 최정운 ▲동부지역본부 운영지원과장 이길용 ▲국제농업박람회(파견) 최석남 ▲동물위생시험소장 전도현 ▲종자관리소장 정원진

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'美 고객도 7개월이면 받는데 한국은 2.6년'…현대차의 신차 역차별 '美 고객도 7개월이면 받는데 한국은 2.6년'…현대... 마스크영역

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

이슈 PICK

  • 북 무인기, 서울 비행경로 5년 전과 똑같다 [시시비비] '재벌집 막내 아들'이 묻는 공정 팬데믹·취업난이 불러온 세기말 감성…'Y2K' 트렌드

    #국내이슈

  • "김정은이 남자친구냐" 인종차별, 美경찰도 "증오범죄 신속대응" "현대 엘란트라N 덕에 살았다"…100m 협곡 떨어진 美 커플 생존 미국행 탑승 강아지, 항공사 실수로 사우디행…극적 재회

    #해외이슈

  • 도로 위 폐차장인 듯…안개로 '200중 추돌사고' 중국 푸틴 옷 벗고 말 타는 이유…"섹시·배짱 유혹의 기술" [포토] 정부 신년 특별사면 'MB·김기춘·우병우·김경수' 등 포함

    #포토PICK

  • 한파에 쏙 들어간 '전기차 자부심'…"히터도 못 켜요" [타볼레오]세심한 배려…큰 덩치의 반전 매력 현대차 투싼, 英 탑기어서 최고의 패밀리카 선정

    #CAR라이프

  • [뉴스속 인물]'이태원' 구속 막차탄 박희영…6개월 롤러코스터 [뉴스속 용어] 초단기 근로자 '긱 워커' [뉴스속 용어] 새 차 사자마자 고장났을 땐…'레몬법'이란?

    #뉴스속OO

간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

실시간뉴스 배너

한눈에 보는 뉴스&트렌드

승승장구했던 '태조이방원'의 눈물…태양광株 급락

"고정금리인데 인상?" 공문보낸 신협 논란되자 철회

안보 재차 강조한 尹대통령 "도발엔 혹독한 대가"

증시에 훈풍인줄 알았던 中방역완화, 역풍으로

2금융권마저 대출 중단…연말 서민 돈줄 말랐다

약국 이어 편의점에도 감기약 과량 판매 금지 협조 요청

골드만삭스 CEO의 암울한 송년메시지…"1월에 감원"

새로운 트렌드 보기
퍼스트클럽 >
아시아경제
서울특별시 중구 충무로 29 아시아미디어타워 10-11층
인터넷신문등록번호 : 서울 아00058 등록일 : 2005.09.13 발행·편집인 : 우병현
청소년보호책임자 : 설한솔 전화번호 : 02) 2200-2114 통신판매업번호 : 2010-서울중구-0172 사업자등록번호 : 101-86-15912

아시아경제의 모든 콘텐츠(기사)는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단전재, 복사, 배포 등을 금합니다. ⓒ 아시아경제 All rights reserved.