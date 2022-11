BTS 정국 '드리머스' 102개국 아이튠즈 차트 정상

개막식 공연 영상도 일곱 시간 만에 조회 수 260만 건

그룹 방탄소년단(BTS) 정국이 부른 2022 국제축구연맹(FIFA) 카타르 월드컵 공식 사운드트랙(OST) '드리머스(Dreamers)가 공개된 지 하루도 채 지나지 않아 각종 차트에서 정상에 올랐다.

21일 가요계에 따르면 전날 오후 2시에 공개된 이 곡은 전 세계 102개국 아이튠즈 '톱 송' 차트에서 1위를 기록했다. 경쾌한 사운드와 정국의 청량한 보이스가 어우러진 노래다. 용기를 내어 꿈꾸고, 그 꿈을 이뤄내고자 하는 소망을 활기차게 표현했다. '우리가 누군지 봐, 우리는 꿈꾸는 자들(Look who we are, we are the dreamers)' 같은 노랫말로 도전과 투지의 월드컵 정신도 나타냈다.

정국은 21일 카타르 알코르의 알바이트 스타디움에서 열린 월드컵 개막식에서 '드리머스'를 부르며 하이라이트 무대를 장식했다. FIFA가 유튜브에 게재한 당시 공연 영상은 공개 일곱 시간여 만에 조회 수 260만 건을 돌파했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

AD



<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>