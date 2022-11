KLPGA 경쟁 "윗자리도 아랫자리도 치열하다"

박민지 vs 김수지 vs 유해란 ‘상금과 대상 격돌’

김희준 vs 나희원 vs 손예빈 ‘1부 잔류 생존 싸움’

[아시아경제 노우래 기자] 윗자리도 아랫자리도 치열하다.

박민지와 김수지, 유해란(왼쪽부터)이 상금과 대상 타이틀을 놓고 치열한 승부를 펼치고 있다. AD 썝蹂몃낫湲 븘씠肄

한국여자프로골프(KLPGA)투어 이야기다. 2022시즌 종착역을 향해 달려가고 있다. 3일 제주도 제주시 엘리시안 골프장(파72·6711야드)에서 개막한 S-OIL 챔피언십(총상금 8억원)과 최종전인 SK쉴더스·SK텔레콤 챔피언십(11~13일·총상금 10억원) 2개 대회만 남겨두고 있다.

상금왕 레이스는 박민지(24)와 김수지(26)의 싸움이다. 박민지 1위(12억7156만1143원), 김수지가 2위(10억5738만9120원)다. 두 선수의 격차는 2억1417만2023원이다. 박민지가 절대적으로 유리한 고지를 점하고 있다. S-OIL 챔피언십은 우승 상금 1억4400만원이 걸려 있다. SK쉴더스·SK텔레콤 챔피언십의 우승 상금은 2억원이다. 김수지가 S-OIL 챔피언십에서 선전해야 상금왕 경쟁이 최종전까지 이어진다.

대상 레이스도 흥미롭다. 김수지 1위(716점), 유해란(21)이 2위(614점)에 포진했다. 102점 차다. 김수지의 수상이 유력하다. S-OIL 챔피언십에서 우승하면 60점, SK쉴더스·SK텔레콤 챔피언십 우승자는 70점을 받는다. 김수지가 S-OIL 챔피언십에서 10위 안에 들면 유해란이 우승하더라도 시즌 최종전에서 김수지와의 격차를 뒤집을 수 없다.

평균 타수는 김수지(70.3625타)와 박지영(26·70.5119타), ‘톱 10’ 피니시율은 김수지(64%)와 유해란(57.69%)의 승부다. 박민지는 5승을 쓸어 담으며 일찌감치 다승왕을 확정했다. 이예원(19)은 무려 13차례 ‘톱 10’에 입상하며 신인왕 타이틀을 가져갔다.

김희준과 나희원, 손예빈(왼쪽부터)이 정규투어에 잔류하기 위해 생존 경쟁을 벌이고 있다. 썝蹂몃낫湲 븘씠肄

1부 잔류를 위한 생존 경쟁도 피가 말린다. KLPGA투어 시즌 최종전 종료 기준 상금랭킹 60위까지 시드를 유지할 수 있다. 59위(1억3484만5368원) 김희준(22), 60위(1억3482만651원) 나희원(28), 61위(1억3245만5193원) 손예빈(20) 등이 ‘커트 라인’에 걸려 있다. 시드 유지에 실패하면 15일부터 시작되는 정규투어 시드순위전 본선을 통해 출전권 획득을 노려야 한다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

