'성동격서'? 반복되는 北 해킹 시도…'개인'을 노린다

北 전문가들 상대로 정보 탈취 시도

'중장기 전략'으로 오랜 시간 사생활 수집도

"카카오 먹통 사태 계기로 변형 공격 우려"

국정원, 성동격서식 사이버 공격 즉응태세

[아시아경제 장희준 기자] 정부·기관이 아닌 개인을 상대로 한 북한의 해킹 시도가 잇따르고 있다. 특히 외교·안보·군사 등 대북 분야 전문가를 주 공격대상으로 삼고 있는데, 남측의 대북 정보를 탈취하거나 전문가를 포섭하려는 의도라는 분석이 나온다. 일각에선 북한이 핵 위협 국면을 틈타 기습적인 사이버 공격에 나설 우려도 제기된다.

29일 국가정보원에 따르면 국제 및 국가 배후 해킹조직에 의한 공격 시도는 일평균 115만건에 달한다. 이 가운데 다수는 북한의 소행이라는 게 정보 당국의 판단이다. 실제로 북한은 최근 남측을 노린 사이버 공격을 자주 감행하고 있다. 최근 적발된 사례에서 주목할 점은 민간인을 대상으로 개인정보 탈취를 시도하는 공격이 빈번해졌다는 점이다.

북한이 군침 삼키는 공격 대상, 對北 분야 종사자들

Hacker in a dark red hoody in front of a digital korean flag and binary streams background cybersecurity concept

