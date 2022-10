휠라, 2PAC 협업 컬렉션 '그랜트 힐2' 출시…"시대의 아이콘 재해석"

휠라, 투팍 협업 ‘그랜트 힐2’ 슈즈./사진=휠라 제공 AD 썝蹂몃낫湲 븘씠肄

[아시아경제 송승윤 기자] 휠라는 전설적인 힙합 뮤지션 투팍의 샤커 재단(Shakur Estate)과 협업한 ‘그랜트 힐2’ 슈즈를 출시했다고 28일 밝혔다.

이번 협업 컬렉션은 힙합 역사상 가장 위대한 아티스트로 손꼽히는 투팍을 기리기 위해 기획됐다. 투팍의 패션 스타일에서 영감을 얻어 휠라 대표 의류, 슈즈 아이템에 이를 반영했다. '휠라 X 투팍' 협업 컬렉션은 이달 글로벌 론칭했으며 한국에서는 컬렉션 중 그랜트 힐2 슈즈만 한정판으로 출시했다.

지금은 고인이 된 투팍은 1990년대 힙합계는 물론 문화 전반에 지대한 영향을 미친 시대의 아이콘으로 꼽힌다. 1996년 불의의 사고로 세상을 떠난 이후에도 그가 선보였던 음악과 패션 스타일은 지금까지 전 세계 수많은 아티스트와 팬들에게 영감이 되고 있다.

그랜트 힐2는 투팍의 생전 마지막 앨범인 'All Eyez On Me' 재킷 사진을 비롯해 활동 당시 투팍이 즐겨 신은 신발로 잘 알려져 있다. 화이트, 레드, 네이비 중심의 오리지널 색상에 인솔 부분에는 십자가 모티브와 반다나 페이즐리 패턴 등 투팍의 시그니처 디자인을 적용해 특별함을 부각했다. 우수한 충격 흡수 기능과 쿠셔닝을 위해 휠라가 독자 개발한 2A 쿠셔닝 기술을 접목해 편안한 착용감까지 갖췄다. 투팍의 이미지와 반다나 프린트가 담긴 콜라보 전용 신발 상자까지 제공해 소장 가치를 더했다. 그랜트 힐2 슈즈는 무신사 스토어와 데이토나레코즈 팝업스토어에서만 구매할 수 있다.

휠라는 투팍과의 협업을 기념하는 이색 팝업스토어도 운영한다. 다음 달 4일까지 서울 마포구 레코드숍인 데이토나레코즈에서 투팍의 마지막 앨범 타이틀인 'All Eyez On Me'를 주제로 진행된다. 팝업 현장에는 휠라와 투팍의 콜라보 제품 판매와 함께 투팍의 앨범 전시와 포토존 이벤트 등 다양한 즐길 거리가 마련됐다.

휠라 관계자는 "힙합 뮤지션을 넘어 90년대를 상징하는 시대의 아이콘인 투팍의 미학을 휠라만의 감성으로 재해석한 컬렉션을 선보일 수 있어 매우 영광스럽게 생각한다"며 "휠라와 투팍의 이번 협업이 많은 팬에게 특별하고 반가운 선물이 되는 동시에 휠라만의 헤리티지를 경험하실 기회가 되길 바란다"고 전했다.

