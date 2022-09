SKT서 폰사면 BTS 콘서트 간다…'0' 브랜드 확장 프로모션

SKT와 함께 하는 방탄소년단 콘서트 초대 이벤트 홍보 포스터. 사진=SKT AD 썝蹂몃낫湲 븘씠肄

[아시아경제 오수연 기자] SK텔레콤은 부산 세계박람회(EXPO) 유치 기원 행사로 열리는 방탄소년단(BTS) 콘서트 티켓 교환권을 추첨 제공하는 BTS '옛 투 컴 인 부산(Yet To Come in BUSAN)' 콘서트 초대 이벤트를 시행한다고 29일 밝혔다.

2030년 부산 엑스포 유치 기원을 위해 진행되는 방탄소년단의 콘서트는 오는 10월 15일 저녁 6시 부산 아시아드 주경기장에서 진행된다.

SKT는 '0' 브랜드 확장을 기념한 첫 프로모션으로 이번 콘서트 초대 이벤트를 기획했다고 설명했다. SKT는 기존 학생 고객 중심의 1324 컬처 브랜드 ‘0’의 고객을 학생과 청년을 아우르는 1334 대상의 실용적 브랜드로 확대하고, 새로운 타깃에 맞는 특화 혜택을 준비하고 있다.

오는 30일부터 10월 11일까지 SKT에서 휴대폰을 구매하는 고객들은 누구나 BTS 콘서트 초대 이벤트에 응모할 수 있다. SKT는 응모한 고객 중 총 800명을 추첨해 콘서트 티켓 교환권 각 1매와 콘서트장에서 바로 사용할 수 있는 ‘0’ 브랜드 기념품을 증정한다.

당첨 고객 명단은 10월 12일 이벤트 응모 페이지에서 확인할 수 있으며 당첨 고객에게는 개별적으로 휴대폰 문자 메시지를 통해 안내할 예정이다.

김지형 SKT 통합마케팅전략 담당은 “2030 부산 세계박람회 유치를 기원하며 국민적인 관심과 지지를 모으고자 BTS 콘서트 제휴 프로모션을 기획하게 됐다”며 “특히 이번 이벤트가 문화에 관심이 많은 SKT ‘0’ 고객들에게 새롭게 확대된 ‘0’ 브랜드와 특화 혜택을 알리는 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.

