K-생활가전 'iF 디자인 어워드' 휩쓴다

코웨이 노블 제습기, '2022 iF 디자인 어워드' 금상

SK매직 iF 제품·공간 2관왕

코웨이 노블 제습기

[아시아경제 김철현 기자] 국내 생활가전 기업 제품들이 세계적 권위의 디자인 시상식 'iF 디자인 어워드'에서 잇따라 수상하며 글로벌 디자인 경쟁력을 인정받고 있다.

코웨이는 '2022 iF 디자인 어워드'에서 최고상인 금상을 수상했다. iF 디자인 어워드는 세계 3대 디자인 어워드 중 하나로 국제디자인포럼이 주관하며 디자인 혁신성, 사용 편의성, 브랜드 가치 등을 종합적으로 평가한다. 코웨이는 2008년부터 올해까지 15년 연속 iF 디자인상을 수상하며 디자인 우수성을 인정 받았다.

올해는 노블 제습기가 금상을 수상했으며 이외에도 제품 디자인 부문에서 4개, 인테리어 부문에서 2개, UI(User Interface) 부문에서 1개 품목이 본상을 받았다. 노블 제습기는 건축물에서 영감을 얻은 조형적 디자인으로 공간미를 높인 점에서 우수한 평가를 받았다. 간결한 직선 구조의 타워형 디자인이 실내 공간과 조화롭게 어우려져 인테리어 소품으로도 활용 가능하다는 설명이다.

인테리어 부문에서는 브랜드 체험공간인 코웨이 갤러리가 수상했다. 다양한 사용자 취향과 라이프스타일을 반영한 공간 기획으로 일상 속에 자연스럽게 존재하는 코웨이 제품들을 체험해볼 수 있는 곳이다. 폐플라스틱 등을 활용한 업사이클링 인테리어로 친환경 가치를 더한 점도 긍정적인 반응을 얻었다.

SK매직 에코미니 정수기 그린41

SK매직은 이번 iF 디자인 어워드에서 제품부문과 공간 부문, 총 2개 부문에서 수상했다. 제품 부문 본상을 수상한 '에코미니 정수기, 그린 41'는 지난 2월 출시 제품으로 친환경 소재를 적용했을 뿐만 아니라 전력 소비 없이 수압을 이용한 차별화된 '에코 가전'이라는 점이 높이 평가 받았다.

공간 부문에서는 지난해 SK매직이 고객 경험을 강화하기 위해 선보인 브랜드 체험공간 '잇츠매직'이 수상했다. 강동구 길동에 위치한 잇츠매직에서는 유명 스타쉐프와 함께하는 쿠킹위드스타, 마스터 클래스 등 쿠킹 클래스를 비롯해 요리가 있는 음악회 등 다양한 문화행사가 매월 정기적으로 열린다. 또 쿠킹 스튜디오와 공유 주방 '길동 키친' 등을 통해 브랜드를 자연스럽게 체험하고 경험할 수 있다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr





