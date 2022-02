외교부 "대러 전략물자 수출 차단…SWIFT 배제 동참"

"28일 결정해 美에 외교 채널로 통보"

[아시아경제 이지은 기자] 외교부가 우크라이나 사태 관련, 대러 전략물자 수출 차단을 결정하고 이를 미국에 통보했다고 28일 밝혔다. SWIFT(국제은행간통신협회) 배제에도 동참한다.

외교부는 "우리 정부의 수출통제 허가 심사를 강화해 대러 전략물자 수출을 차단한다"며 "수출통제와 관련된 이날 결정사항에 대해서는 미측에 외교 채널로 통보했다"고 밝혔다.

비전략물자에 대해서는 관계부처간 조치 가능한 사항을 검토해 조속히 확정할 방침이다. 비전략물자란 미국 측이 독자통제하는 저사양 품목 57종으로, 반도체 등 전자, 컴퓨터, 정보통신, 센서·레이저, 항법·항공전자, 해양, 항공우주 등 관련 품목들이다.

또 외교부는 "우리 정부는 SWIFT 배제에 동참할 것이며, 구체 방안에 대해서는 관계부처 간 협의를 통해 결정할 예정"이라고 밝혔다.

이밖에도 외교부는 국제 에너지 시장의 안정화를 위한 전략 비축유 추가 방출을 추진하고, 천연가스(LNG) 유럽 재판매 등 여타 방안에 대해서도 추가 검토해 가기로 했다. 우크라이나를 지원하기 위한 인도적 지원 또한 국제사회와의 공조 속에서 더욱 증가시킬 예정이다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr